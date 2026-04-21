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金門海域再現對峙 海巡「一對一」併航驅離大陸海警、公務船

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日上午接連偵獲大陸海警與海事船隻接近金門限制水域，隨即調度巡防艇前推部署，採取併航監控並廣播驅離，歷時約兩小時，強力驅離，讓相關船隻先後航離。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日上午接連偵獲大陸海警與海事船隻接近金門限制水域，隨即調度巡防艇前推部署，採取併航監控並廣播驅離，歷時約兩小時，強力驅離，讓相關船隻先後航離。圖／金門海巡隊提供

海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日上午接連偵獲大陸海警與海事船隻接近金門限制水域，隨即調度巡防艇前推部署，採取併航監控並廣播驅離，歷時約兩小時，強力驅離，讓相關船隻先後航離。

海巡署指出，今天上午8時許即掌握大陸海警船有集結跡象，隨即啟動應變機制，至9時，海警船包括「14609」、「14531」、「14604」及「14530」等4艘大陸海警船，分別自料羅東方及烈嶼南方海域，以兩路編組方式進入金門限制水域。

巡防區立即派遣巡防艇採「一對一」方式併航監控，並透過中、英文無線電廣播強勢要求對方轉向離開。雙方船隻一度在海上對峙，最終大陸海警船於11時03分全數轉向駛離。

除海警船外，海巡署同時發現大陸海事局船舶「海巡1630」亦有進入金門水域情形，海巡艇同步進行監控與廣播驅離，該船於10時32分航離金門水域。

海巡署表示，大陸海警與公務船頻以「執法巡查」名義接近我方水域，實際上屬灰色地帶行動，破壞區域和平穩定，並對外發送錯假訊息，海巡署強調，對於企圖以任何手段威脅我國主權的行徑，海巡署絕不退讓，將以最堅定的立場、最專業的能力，展現捍衛主權與守護海域安全之堅定決心，全力守護每一寸藍色國土。

金門 海巡署 大陸

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