大陸海警、公務船侵擾金門水域 海巡併航監控

中國海警船與中國海事局「海巡1630」今天侵擾金門水域，海巡調度巡防艇併航監控。海巡署表示，中國海警船及公務船以執法巡查藉口侵擾，實質上是進行灰帶活動。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天透過新聞稿表示，第十二巡防區於上午8時許，偵獲中國海警船有集結趨勢，立即調度預置巡防艇前推部署。上午9時，中國海警「14609」、「14531」、「14604」及「14530」等4艘海警船，分別自料羅東方及烈嶼南方以2組模式侵擾金門限制水域。

金馬澎分署指出，巡防艇採取「一對一」併航監控，並透過中、英文無線電廣播要求轉向航離，中國海警船於上午11時3分全數轉向航出金門限制水域。

此外，金馬澎分署表示，應處中國海警侵擾時，中國海事局「海巡1630」也航入金門水域，海巡艇立即嚴厲廣播要求該船航離，在監控下，中國「海巡1630」最終於上午10時32分航離金門水域。

海巡署表示，中國海警船及公務船以執法巡查藉口侵擾，實質上是進行灰帶活動，破壞區域和平穩定，並對外發送錯假訊息。

海巡署指出，「對於企圖以任何手段威脅我國主權的行徑，海巡署絕不退讓」，將以最堅定立場、最專業能力，展現捍衛主權與守護海域安全堅定決心，全力守護每一寸藍色國土。