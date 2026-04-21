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說明軍購條例藍委僅陳永康到場 民進黨：國民黨擺明惡意卡國防

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，國民黨擺明惡意卡國防，戳破理性監督假象。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，國民黨擺明惡意卡國防，戳破理性監督假象。圖／聯合報系資料照片

國防部昨日為回應在野黨要求，特別召開機密會議說明「國防特別條例」，民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨外交國防委員會成員竟幾乎集體缺席，僅陳永康一人到場。國民黨一邊高喊預算內容要透明，一邊卻在獲得說明機會時集體神隱，這不是監督，而是對國家安全的公然擺爛。

林楚茵指出，國防部為回應在野黨釐清細節的訴求，展現誠意備妥機密資料，奈何馬文君、徐巧芯、牛煦庭、黃建賓、黃仁等立委竟全程缺席，將建軍整備視為兒戲。林楚茵批評，連立法院長韓國瑜都曾提醒「不要到時候說沒聽到」，國民黨卻仍突破下限，直接沒出席。

林楚茵說，國民黨宣稱國防支出已足夠，卻對中共超過8兆元的軍費擴張視而不見，更拋出子虛烏有的「3800 億元＋N」框架，這種對內卡國防、對外避威脅的行徑，恐讓台灣陷入印太戰略破口。

林楚茵表示，國民黨「開會不來、審預算喊不知情」的策略，徹底戳破其理性監督的假象，呼籲國民黨別再欺騙人民，莫讓政黨私利成為國安缺口，應盡速回歸專業審議，厚植國家防衛韌性。

民進黨 國民黨 徐巧芯

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