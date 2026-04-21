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空軍憲兵守備雷達站防無人機襲擾 未來擬轉型警衛排

中央社／ 21日電

駐守石門雷達站的空軍憲兵石門分隊不僅要因應戰時無人機的襲擾，平時對於民眾放飛無人機窺視雷達站，也有應對之道；為強化雷達站安全防護，空軍未來擬編成雷達站警衛排，朝向編成專責的空軍警衛部隊。

開車在濱海公路，往富貴角方向望去可以看到2顆大圓球，該處是空軍戰術管制聯隊第六雷達中隊的營區，也被外界稱為石門雷達站，搜索範圍最遠達200餘浬，負責台灣北部空域的偵蒐，為台灣爭取寶貴的防空預警時間。

第六雷達中隊中隊長張志強中校表示，雷達中隊的任務是對北部空域進行偵蒐，全台各地都有雷達中隊，各中隊將所偵蒐到的情資回傳到作戰中心，彙整成共同的作戰圖像。

因應固定式雷達戰時極易遭到飛彈摧毀，第六雷達中隊除固定式雷達也配備機動雷達車，戰時將會離開駐地機動部署，使空軍對敵機、飛彈的監偵不中斷；負責石門雷達站營區安全的空軍憲兵第十二中隊石門分隊，也要跟著機動雷達車的移防，負責警戒守備任務。

有別於位處高山的空軍嵩山雷達站、樂山雷達站，一般民眾難以到達，石門雷達站和老梅綠石槽僅有一牆之隔，使得石門雷達站不僅要因應戰時無人機的襲擾，平時更要應對民眾放飛無人機對雷達站的窺視或是騷擾。

面對無人機的襲擾，石門分隊長李文琦中尉指出，會出動1分鐘待命部隊對空實施偵查，依據處置程序進行識別監控、告警通報、安全確認以及防衛射擊，確保營區安全。待命部隊由6人應變組所組成，分為第1伍與第2伍，雷達站也配備干擾槍與監偵型無人機，無人機除了起飛監控威脅來源，平時也充做「假想敵」，模擬襲擾的無人機讓官兵得以訓練。

中央社記者現場觀察應變組操演，以無人機襲擾為例，當應變組接到命令，聽到敲鐘後，1分鐘內完成著裝、取槍，由應變組長告知第1伍和第2伍的前進方向，到達指定位置判斷現場情況，回報駐隊官現場情況，由駐隊官判斷使用干擾槍進行干擾驅離或是迫降無人機，若成功讓無人機迫降，將由應變組拉封鎖線並進行搜索。

李文琦指出，搜索的目的是為了防止無人機攜帶爆裂物或有未爆彈等情況，當搜索結束後，應變組會向她回報，由保防官收繳無人機並通報值日官，再聯繫警方處理。

石門雷達站配備的干擾槍是2020年配發，因法規限制，目前軍方僅能針對飛入營區「上空」的無人機進行干擾，或是在安全無虞的情況下以步槍進行防護射擊擊落，對於營區外襲擾的無人機只能監控並通報警方協助處置。

為強化雷達站安全防護，空軍在今年度編列警衛排巡邏車採購預算指出，因應兵力結構調整，新編成雷達站警衛排，為確保高山站台警衛裝備、重要設施安全，故研擬籌購適用的特種車輛，強化營區安全防護及陣地防禦任務。

軍方人士表示，目前雷達站的安全防護仍是由空軍憲兵進行守備任務，警衛排是未來的編成構想，而空軍基地、雷達站等重要設施的守備兵力編成，擬朝向編成專責的空軍警衛部隊，性質類似早年的空軍警衛指揮部。

張志強 空軍 無人機 石門

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