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國防部公布公開版1.25兆軍購項目 將採購近30萬架無人機

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布公開版1.25兆元特別軍購採購項目，其中包括中科院「銳鳶Ⅱ型」（如圖）在內近30萬架各型無人機。圖／報系資料照片
國防部公布公開版1.25兆元特別軍購採購項目，其中包括中科院「銳鳶Ⅱ型」（如圖）在內近30萬架各型無人機。圖／報系資料照片

立法院本周將協商1.25兆元軍購特別條例國防部顧立雄昨日赴立院進行預算細節專案報告後，國防部今天公布七大類採購項目的公開版本，其中將採購各型無人機、艇近30萬架；不過「台美共同研發採購合作裝備」、防空與反彈道飛彈、軟硬殺混和無人機反制系統等項目，因仍屬機密，國防部均以「塗黑」方式處理。

國防部公布軍購特別條例規劃的七大類採購項目，其中第一、二類「精準火砲」及「遠程精準打擊飛彈」分別為美方已經公布的60門M109A7自走砲及相應彈藥、救濟車輛，與82套海馬士多管火箭，金額分別約810億元及1600億元。

其中海馬士系統尚包含420枚戰術區域飛彈，國防部指出，可憑藉其300公里遠距射程，對敵地面目標執行深遠打擊任務。同時，這兩項武器裝備服役後，可逐一淘汰已服役超過30年的M114牽引式155公厘榴砲、早期型M109自走砲及M110A2八吋自走砲。

第三類為各式無人載具及反制系統，預算共計3350億元，將採購各型無人機29萬1990架及無人艇1320艘。

其中包括中科院「銳鳶二型」海搜戰術型無人機32架；「濱海監偵型無人機」1446架、「濱海攻擊型無人機」28萬8200架，同時也將向國內採購「自殺無人艇」1320艘，均委由軍備局於國內公開採購並進行系統、火工段整合。另外也將向國內商購「垂直起降智慧型無人機」280架；同時採購「反甲型無人機飛彈」分別為Altius600ISR監偵通訊中繼型478架與Altius700M攻擊型1554架。

在無人機反制方面，國防部提出將採購「軟硬殺混合無人機反制系統」，但內容均塗黑保密；另外以商購方式採購635套「人攜式無人機反制系統」，可偵測4公里、干擾距離可達2公里，可進行多架次同步干擾，以因應飽和攻擊。

第四類防空、反彈道及反裝甲飛彈，總計編列5500億元，不過6個採購項目中有3項仍屬保密，僅公布將向中科院委製2套強弓中層反戰術彈道飛彈系統，以及美方已同意供售的70套標槍飛彈與24套拖式2B反裝甲飛彈。

第五類AI輔助與C5ISR指管系統，編列100億元，其中人工智慧輔助決策系統採購內容保密，僅公布TNN台灣戰術網路及TAK部隊覺知應用套件將商購平板、手機計10項12萬件。

第六類強化作戰持續量能計編列500億元，其中將商購建置120公厘戰車砲彈組裝線、105公厘及155公厘砲管生產線、槍彈底火、化學防護面具等14類兵工生產線，國防部強調，由於現有生產作業基金的年度賸餘有限，僅能維持現有產線正常運作，無法進一步投資擴充產能，因此必須編列特別預算，推動各兵工廠彈藥、個裝、戰甲車產線新（擴）建及產能提升。

同時，將向國外商購120公厘戰車砲彈、105公厘戰車砲彈及30公厘機砲彈等各式彈藥、強力炸藥超過85萬發。

第七類台美共同研發及採購合作之裝備、系統，共計編列640億元，不過內容全數保密。

國防部公布公開版1.25兆元特別軍購採購項目，其中將向中科院委製2套「強弓」中層反戰術彈道飛彈系統。圖/本報資料照
國防部公布公開版1.25兆元特別軍購採購項目，其中將向中科院委製2套「強弓」中層反戰術彈道飛彈系統。圖/本報資料照

中科院 美方 立法院 無人機 國防部 軍購特別條例 顧立雄

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