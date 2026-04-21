國防部公布公開版1.25兆軍購項目 將採購近30萬架無人機

立法院本周將協商1.25兆元軍購特別條例，國防部長顧立雄昨日赴立院進行預算細節專案報告後，國防部今天公布七大類採購項目的公開版本，其中將採購各型無人機、艇近30萬架；不過「台美共同研發採購合作裝備」、防空與反彈道飛彈、軟硬殺混和無人機反制系統等項目，因仍屬機密，國防部均以「塗黑」方式處理。

國防部公布軍購特別條例規劃的七大類採購項目，其中第一、二類「精準火砲」及「遠程精準打擊飛彈」分別為美方已經公布的60門M109A7自走砲及相應彈藥、救濟車輛，與82套海馬士多管火箭，金額分別約810億元及1600億元。

其中海馬士系統尚包含420枚戰術區域飛彈，國防部指出，可憑藉其300公里遠距射程，對敵地面目標執行深遠打擊任務。同時，這兩項武器裝備服役後，可逐一淘汰已服役超過30年的M114牽引式155公厘榴砲、早期型M109自走砲及M110A2八吋自走砲。

第三類為各式無人載具及反制系統，預算共計3350億元，將採購各型無人機29萬1990架及無人艇1320艘。

其中包括中科院「銳鳶二型」海搜戰術型無人機32架；「濱海監偵型無人機」1446架、「濱海攻擊型無人機」28萬8200架，同時也將向國內採購「自殺無人艇」1320艘，均委由軍備局於國內公開採購並進行系統、火工段整合。另外也將向國內商購「垂直起降智慧型無人機」280架；同時採購「反甲型無人機飛彈」分別為Altius600ISR監偵通訊中繼型478架與Altius700M攻擊型1554架。

在無人機反制方面，國防部提出將採購「軟硬殺混合無人機反制系統」，但內容均塗黑保密；另外以商購方式採購635套「人攜式無人機反制系統」，可偵測4公里、干擾距離可達2公里，可進行多架次同步干擾，以因應飽和攻擊。

第四類防空、反彈道及反裝甲飛彈，總計編列5500億元，不過6個採購項目中有3項仍屬保密，僅公布將向中科院委製2套強弓中層反戰術彈道飛彈系統，以及美方已同意供售的70套標槍飛彈與24套拖式2B反裝甲飛彈。

第五類AI輔助與C5ISR指管系統，編列100億元，其中人工智慧輔助決策系統採購內容保密，僅公布TNN台灣戰術網路及TAK部隊覺知應用套件將商購平板、手機計10項12萬件。

第六類強化作戰持續量能計編列500億元，其中將商購建置120公厘戰車砲彈組裝線、105公厘及155公厘砲管生產線、槍彈底火、化學防護面具等14類兵工生產線，國防部強調，由於現有生產作業基金的年度賸餘有限，僅能維持現有產線正常運作，無法進一步投資擴充產能，因此必須編列特別預算，推動各兵工廠彈藥、個裝、戰甲車產線新（擴）建及產能提升。

同時，將向國外商購120公厘戰車砲彈、105公厘戰車砲彈及30公厘機砲彈等各式彈藥、強力炸藥超過85萬發。

第七類台美共同研發及採購合作之裝備、系統，共計編列640億元，不過內容全數保密。