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影／國防特別預算明再協商 盧秀燕：增強國家保衛能力不應成政治操作
立法院明天針對國防特別條例進行朝野黨團協商，民進黨團幹事長莊瑞雄鬆口表示「8100億元版可以談」，盼協商能有結論。台中市長盧秀燕表示，國家增強自己保衛能力是全民共識，不應該成為各政黨政治操作的主題，各政黨能夠和諧、釋出善意，凝聚意見是好的發展。
立法院長韓國瑜15日曾召集朝野協商，但因各黨團對採購項目及金額仍有分歧而卡關。國防部長顧立雄盼加速審查國防特別條例，預計22日再進行黨團協商。
盧秀燕說，立法院任何預算與法案都需要朝野各黨協商與同意，國家增強自己保衛能力，這應該是全民共識，不應該成為各政黨政治操作的主題，因此各政黨能夠和諧、釋出善意，凝聚意見是好的發展，最重要目的維護台灣安全，增強防衛自己能力，同時維持區域和平與兩岸和諧。
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