快訊

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

用這招就可讓子女直接繼承阿公遺產？專家：誤會大了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國防特別預算明再協商 盧秀燕：增強國家保衛能力不應成政治操作

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

立法院明天針對國防特別條例進行朝野黨團協商，民進黨團幹事長莊瑞雄鬆口表示「8100億元版可以談」，盼協商能有結論。台中市長盧秀燕表示，國家增強自己保衛能力是全民共識，不應該成為各政黨政治操作的主題，各政黨能夠和諧、釋出善意，凝聚意見是好的發展。

立法院長韓國瑜15日曾召集朝野協商，但因各黨團對採購項目及金額仍有分歧而卡關。國防部長顧立雄盼加速審查國防特別條例，預計22日再進行黨團協商。

盧秀燕說，立法院任何預算與法案都需要朝野各黨協商與同意，國家增強自己保衛能力，這應該是全民共識，不應該成為各政黨政治操作的主題，因此各政黨能夠和諧、釋出善意，凝聚意見是好的發展，最重要目的維護台灣安全，增強防衛自己能力，同時維持區域和平與兩岸和諧。

民進黨團 台中 莊瑞雄

延伸閱讀

顧立雄：藍委僅1人到場聽機密專報 會持續溝通

經濟日報社論／解開僵局 政院應遵守預算法規範

商總促兩岸交流批政府以政逼商 邱垂正：只有關懷 沒有施壓

卓榮泰：兩岸協商須對等友善 涉台措施應以公權力為基礎

相關新聞

連長言語羞辱台日混血役男 顧立雄指管教失序：加強必要宣導作為

宜蘭金六結新兵訓練中心爆出言語羞辱，1名具有台日雙重國籍的軍事訓練役男遭到連長在公共場合汙辱。國防部長顧立雄今天表示，這是很明顯的管教失序作為，國防部將加強必要宣導作為，灌輸應該有的正確觀念。

顧立雄再喊話：1.25兆軍購預算對整體戰力有必要 盼給最大支持

針對1.25兆元對美軍購特別條例，立法院明天即將再度協商。國防部長顧立雄今天表示，國防部呼籲朝野立委不分黨派，理性看待軍購特別條例及其預算，1.25兆元軍購項目有其必要性，對於我國戰力具有相當周延性。

遼寧艦通過台海 24共機8共艦出海擾台

共軍遼寧號航空母艦昨天通過台灣海峽，軍方主動發布遼寧艦空拍照片；國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機24架次、共艦7艘及公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

美菲聯合軍演之際中共遼寧艦通過台海 顧立雄：持續關注動向

時值美國與菲律賓啟動聯合軍事演習，中共遼寧號航空母艦昨天航經台灣海峽，飛行甲板上數架艦載機以及直升機清晰可見。國防部長顧立雄今天表示，國防部持續運用聯合情監偵手段，還有多元情資來源關注其動向。

總統出訪最愛專機 空巴模範生A350原來是個意外？

A350作為總統出訪專機唯一選擇，自然有其道理，此次賴總統出訪，府方與華航雖未宣布機種，但預期仍是A350。華航相較於長榮、星宇，購機常背負外交包袱，資深記者程嘉文告訴你，為何大賺其錢的模範生的A350，誕生過程原來是個意外？

遼寧艦穿台海 國軍監控

國防部昨天傍晚宣布，中共航空母艦遼寧號通過台灣海峽，國軍全程綿密監控。國防部也公開了遼寧號的空拍照片，圖中可見甲板上有八架殲十五戰鬥機、三架直升機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。