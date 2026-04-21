顧立雄再喊話：1.25兆軍購預算對整體戰力有必要 盼給最大支持

針對1.25兆元對美軍購特別條例，立法院明天即將再度協商。國防部長顧立雄今天表示，國防部呼籲朝野立委不分黨派，理性看待軍購特別條例及其預算，1.25兆元軍購項目有其必要性，對於我國戰力具有相當周延性。

立法院外交及國防委員會昨天舉行秘密會議，邀請顧立雄報告軍購特別條例執行規劃。顧立雄會後受訪說，國民黨團僅有立委陳永康在場，國防部會持續跟所有政黨溝通，如果立委願意聽取全部機密專報的內容，相信就會支持編列新台幣1.25兆元預算。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長列席立法院會報告「115年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。顧立雄會前受訪時表示，國防部呼籲朝野立委不分黨派、理性看待軍購特別條例及其預算，1.25兆元軍購項目有其必要性，對於我國戰力也具有周延性。

顧立雄說，國防部昨天在專案報告詳細說明，特別條例不是只有軍購，還有委製及商購等方面，這些都是攸關我國戰力需求，「所以我還是在這邊呼籲朝野立委，給予我們最大的支持。」