遼寧艦通過台海 24共機8共艦出海擾台

共軍遼寧號航空母艦昨天通過台灣海峽，軍方主動發布遼寧艦空拍照片；國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機24架次、共艦7艘及公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

美國、日本及菲律賓昨天起在呂宋島北部展開「肩並肩26」聯合軍演，同時中共遼寧號航艦也通過台灣海峽，軍方主動公布影像，顯示有多架戰機、直升機在遼寧號甲板上，不過軍方並未進一步說明遼寧艦的動向等進一步資訊。

國防部統計，從昨（20）日清晨到今（21）日清晨6點為止，共計偵獲共機24架次，共艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有11架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時35分到夜間10時05分止，發現中共戰鬥機、直升機及無人機計18架次在台海中線沿線活動，其中5架次曾逾越中線在我西南空域活動。

同時，從昨天清晨6時45分至下午5時10分止，發現中共輔戰機及直升機計5架次，在我西南空域大範圍活動。

另外，昨日上午8時30分至10時05分，也發現中共艦載直升機1架在我東部空域徘徊活動。