連長言語羞辱台日混血役男 顧立雄指管教失序：加強必要宣導作為

宜蘭金六結新兵訓練中心爆出言語羞辱，1名具有台日雙重國籍的軍事訓練役男遭到連長在公共場合汙辱。國防部長顧立雄今天表示，這是很明顯的管教失序作為，國防部將加強必要宣導作為，灌輸應該有的正確觀念。

宜蘭金六結新兵訓練中心爆出言語羞辱，1名具有台日雙重國籍的軍事訓練役男遭到連長在公共場合汙辱。陸軍第六軍團昨天說明，六軍團獲報後高度重視，立即將該名連長調離主官職並嚴懲，其中涉及「公然侮辱」的部分主動移請司法偵辦，絕不寬貸。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長列席立法院會報告「115年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。顧立雄會前受訪時說，這是很明顯的管教失序作為，陸軍已經將該名連長調離現職，後續也會按照「刑懲併行」的原則進行處理，對於管教失序、類似歧視性言論等作為，國防部將加強必要宣導作為，灌輸應該有的正確觀念。