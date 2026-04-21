美菲聯合軍演之際中共遼寧艦通過台海 顧立雄：持續關注動向

時值美國與菲律賓啟動聯合軍事演習，中共遼寧號航空母艦昨天航經台灣海峽，飛行甲板上數架艦載機以及直升機清晰可見。國防部長顧立雄今天表示，國防部持續運用聯合情監偵手段，還有多元情資來源關注其動向。

美國與菲律賓本周啟動代號「肩並肩」的大規模聯合軍事演習，演習地點將涵蓋呂宋島北部地區、連接台灣與菲律賓的巴士海峽，國防部昨天也發布周邊海域監控照片，中共遼寧號（CV-16）航空母艦航經台灣海峽，飛行甲板上數架艦載機以及直升機清晰可見。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長列席立法院會報告「115年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。針對遼寧艦通過台灣海峽，顧立雄會前受訪時指出，對於台海、黃海、東海及南海等周邊海域，國防部運用聯合情監偵能力，還有幾個友盟國家的多元情資來源持續關注，「遼寧號的動向，我們一樣也會關注後續動向。」