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中共32機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
中共遼寧號航艦昨天航經台海，國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機24架次，其中11架次逾越中線進入北部、西南及東部空域，以及7艘共艦、1艘公務船，總計中共32機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
國防部昨天下午指出，中共遼寧號航空母艦昨天航經台灣海峽，國軍綿密監控。根據國防部發布的監控照片，可清晰看到遼寧艦飛行甲板上的艦載戰鬥機、直升機。
根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時35分至昨天晚間10時5分，在台灣海峽空域偵獲中共18架次主戰機、直升機及無人機，其中5架次逾越中線。
國軍另於昨天上午6時45分至昨天下午5時10分，在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共5架次輔戰機及直升機；國軍於昨天上午8時30分至昨天上午10時5分，在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。
國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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