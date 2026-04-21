中共32機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

A350作為總統出訪專機唯一選擇，自然有其道理，此次賴總統出訪，府方與華航雖未宣布機種，但預期仍是A350。華航相較於長榮、星宇，購機常背負外交包袱，資深記者程嘉文告訴你，為何大賺其錢的模範生的A350，誕生過程原來是個意外？

2026-04-21 07:30