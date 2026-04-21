遼寧艦穿台海 國軍監控

國防部昨天傍晚宣布，中共航空母艦遼寧號通過台灣海峽，國軍全程綿密監控。國防部也公開了遼寧號的空拍照片，圖中可見甲板上有八架殲十五戰鬥機、三架直升機。

去年十二月，遼寧艦航出第一島鏈，於日本南方外海進行巡弋與操演，其間曾發生殲十五戰機開啟雷達照射日方戰鬥機的事件，引發日本的強烈抗議。遼寧艦昨航經台灣海峽，使其行蹤再度成為外界焦點。

立法院外交及國防委員會昨天邀請國防部長顧立雄對軍購特別預算的內容進行機密專案報告。雖然國民黨立委只有陳永康、賴士葆兩人到場，但會議主席陳冠廷仍樂觀表示，過去幾周來，如國民黨前主席朱立倫、台中市長盧秀燕的發言，以及中廣前董事長趙少康建議先匡列八千一百億元預算，都顯示朝野對金額共識逐漸「收攏」，代表善意的開端。

顧立雄則表示，如果特別條例草案通過，預算就會送進立法院，最後通過的預算數字仍須依據立院決議；站在國防部立場，當然希望一點二五兆元照數通過，因為這個數字是基於國防整體需求提出的規畫。