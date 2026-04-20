快訊

連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
具有日本國籍的軍訓役男稻見紀光，在Threads網站秀出自己的識別證，指控被連長辱罵。圖／取自稻見紀光Threads
具有日本國籍的軍訓役男稻見紀光，在Threads網站秀出自己的識別證，指控被連長辱罵。圖／取自稻見紀光Threads

陸軍第六軍團指揮部20日晚間表示，轄屬153旅（宜蘭金六結）一名上尉連長，以歧視言語貶抑軍事訓練役男國籍；軍團獲報之後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦。

據了解，這位軍訓役男名叫稻見紀光，父母分別為日本人與台灣人，同時具有中華民國與日本國籍。由於姓名特殊，因此身分一目了然。

稻見紀光20日晚間在Threads網站表示，4月7日下午14時，於中山室處理兵籍卡等行政庶務時，連長問：「死日本鬼子你在這邊幹嘛？」他回答：「我在和鄰兵處理班上的資料，可以不要這樣說我嗎？」連長說：「幹你娘他媽的死日本鬼子，你媽和你都是畜生。」他表示：「可以不要叫我死日本鬼子嗎？我已經在服兵役了。」連長說：「幹，你活該，你來台灣服兵役就是來贖罪的。」同時還咒罵和其交談的鄰兵都是漢奸。同日晚間，他在訓管室繼續處理蓋章等庶務，連長問：「死日本鬼子你東西弄好了沒？」他回答：「還沒，快處理好了。」連長說：「你去打1985我也沒在怕，我很習慣的。」

第六軍團強調，對於依法服兵役的役男，均應給予肯定，不應區分身分、族群或國籍而有差別對待，對幹部管教失序行為深表痛心，除指派高階幹部嚴謹查處，並親向訓員及家屬表達歉意，另持續精進幹部領導統御作為，維護尊重互信之部隊風氣。

中華民國 台灣人 台日 役男 兵役 國籍

延伸閱讀

斯巴達障礙跑日本軍團揚威 奧運射箭國手李彩綺初體驗

台日護照品質有差？台灣夫嘆封面變形「太太的就沒事」 一票苦主點頭

新宿遇撞人大叔！他一路緊跟獲道歉 10萬網友讚：超強行動力

高鐵、火車置物袋別亂放 台灣人「1舉動」惹怒通勤族：太沒公德心

相關新聞

連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

陸軍第六軍團指揮部20日晚間表示，轄屬153旅（宜蘭金六結）一名上尉連長，以歧視言語貶抑軍事訓練役男的國籍；軍團獲報之後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦。

專訪／軍購怎麼花？黃國昌：台灣寧買50萬美元故障款 不買5萬好無人機

8年1.25兆元的「國防特別條例」草案已送出委員會，但對於最終金額，朝野仍未取得共識。民眾黨主席黃國昌今天接受聯合報專訪時表示，大家在軍購案上都是在談錢的事情、數額的問題，好像是哪一個數額會讓美國比較開心，但他更關心的是錢花到哪裡、買的東西是不是符合台灣需求。

遼寧艦穿台海 國軍監控

國防部昨天傍晚宣布，中共航空母艦遼寧號通過台灣海峽，國軍全程綿密監控。國防部也公開了遼寧號的空拍照片，圖中可見甲板上有八架殲十五戰鬥機、三架直升機。

中共航母遼寧號...今通過台灣海峽 甲板可見8架殲15、3架直升機

今天（20日）下午17時，國防部發布新聞稿表示：中共航空母艦遼寧號（CV-16），今日航經台灣海峽，國軍綿密監控。

國防部建軍處長報退因不堪長官壓力？顧立雄：倦勤說法非事實

軍購特別預算條例至今卡在立院未通過，媒體報導，負責規畫全案的國防部戰規司長黃文啟近來因壓力沉重，對部屬口氣嚴厲，他麾下的建軍規畫處長翁予恒少將因此提報告提前退伍。不過今天到立院外交國防委員會備詢的國防部長顧立雄，對此說法予以否認，宣稱已經對此事進行瞭解，倦勤說法並非事實。

中科院急下封口令 弓4其實是長程極音速地對地飛彈？

中山科學研究院在2025台北國際航太暨國防工業展覽會中，首度展示被稱為天弓4型的「強弓」陸基中層反戰術彈道飛彈系統，但官方並未公布確實攔截高度與射程。一家與中科院合作密切生產關鍵零組件的軍工大廠，卻在4月舉行的業績發表會公布飛彈最大射程等相關數據，顯示強弓顯然同於長程地對地彈道飛彈，同時還是「極音速」武器，引發關注。 對此中科院緊急滅火，雖然否認是弓4為地對地彈道飛彈，卻也下令要求所有合作廠商須簽署保密協議。究竟中科院將防空飛彈研發地對地飛彈的實力為何？聯合報資深軍事記者洪哲政有深入分析。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。