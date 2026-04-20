專訪／軍購怎麼花？黃國昌：台灣寧買50萬美元故障款 不買5萬好無人機

8年1.25兆元的「國防特別條例」草案已送出委員會，但對於最終金額，朝野仍未取得共識。民眾黨主席黃國昌今天接受聯合報專訪時表示，大家在軍購案上都是在談錢的事情、數額的問題，好像是哪一個數額會讓美國比較開心，但他更關心的是錢花到哪裡、買的東西是不是符合台灣需求。

黃國昌指出，為何在烏克蘭戰役中，一台50萬美元爛到爆的無人機，台灣要繼續買？在美伊戰爭中真正發揮好功能的無人機一台只要5萬美元，台灣卻要用10倍的價格，購買在烏克蘭戰役中故障率非常高、沒有辦法充分發揮功能的無人機款式？民眾黨支持強化台灣國防，但是，是付了錢，台灣的國防就變強？還是要真正拿到有用的武器，才能夠增加國防自主的能力？

黃國昌說，現在看到絕大多數媒體上討論的都是金額，而非內容；台灣自我防衛國防的戰略思維、整軍思維是什麼？台灣在購買武器時，到底有沒有對價格跟性能有仔細評估？這才是值得真正花時間關注的事情。

黃國昌舉例，近期美國國會撥款委員會在討論烏克蘭或美伊戰爭所要生產的武器，也有議員認為可能不應再投注資資源在這些武器上；此外，美國總統川普日前要求國會以特別預算方式撥款2000億美元，國會議員裡也不只有民主反對，有很多關心財政、憂心預算受排擠的共和黨議員也表達了不一樣的聲音，最後迫使川普說不要2000億元，金額要降低，一些金額回歸正常的年度預算，這才是一個民主國家該有的樣子。

他說，美國國會在討論這些事情的時候，也從來沒有聽到說「反對的人是不是伊朗同路人」，這個討論太荒謬了。