顧立雄：藍委僅1人到場聽機密專報 會持續溝通

立法院外交及國防委員會今天舉行秘密會議，邀國防部長顧立雄報告軍購特別條例執行規劃。顧立雄會後受訪表示，報告時，國民黨立委僅陳永康在場，國防部會持續跟所有政黨溝通；若立委願意聽取全部機密專報的內容，就會支持編列新台幣1.25兆元預算。

顧立雄表示，今天完整說明軍購特別條例在軍購、商購、委製在國軍整體作戰能力的需求，有些事涉機敏不便公開，但將會就可以公開部分予以公開。

顧立雄指出，今天會議有看到民眾黨立委出席，但在他報告時，僅國民黨立委陳永康在場，沒有看到其他國民黨立委；國防部會持續跟所有政黨溝通，讓各政黨了解整體規劃，國防部有信心，一旦立委願意聽取全部機密專報內容，就會支持國防部編列1.25兆元預算。

國民黨立委若持續缺席機密專報該如何溝通，顧立雄說，軍購特別條例草案將由立法院長韓國瑜主持黨團協商，因此將看各黨團能否同意在保持機敏的前提下，讓立委了解商購和委製在軍購特別條例的必要性，希望朝野理性審視預算，強化國防戰力。

會議主席、民進黨立委陳冠廷會後受訪表示，國民黨立委陳永康、賴士葆都有參與今天會議的討論過程，但很可惜，這次機密專報是希望不在外委會的立委都能參與，很遺憾有些國民黨立委今天沒有參與，但相信陳永康和賴士葆都能將今天會議內容和國民黨團討論。

「大門都敞開」，陳冠廷說，民眾黨立委王安祥、劉書彬今天會議也都在場，期盼國民黨領導階層和黨團黨鞭再思考，既然國民黨重要人士都朝向支持國防條例，是否能針對商購和委製內容的疑慮，在協商時或是在跟立法院長韓國瑜協調時提出。