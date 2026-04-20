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國防部報告軍購條例 顧立雄盼先整體通過

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院外交國防委員會20日進行機密專報，因此開會時需多方檢查入場人士。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院外交國防委員會20日進行機密專報，因此開會時需多方檢查入場人士。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「1.25兆軍購目前是條例，法案通過後立委仍可審預算！」國防部長顧立雄20日出席外交國防委員會的機密會議前，對在野黨喊話說，1.25兆是整體的專案需求，且未來預算送進來，也要按照立法院的決議來決定是否通過，希望在法案上先整體通過。外傳美方近期將再對我軍售，顧立雄僅表示，有密切與美國戰爭部聯絡。

後面可以審預算

立法院上周朝野協商，針對《國防特別條例》並未達成共識，立法院長韓國瑜決議請國防部進行機密專案報告，同時他也會再次召開朝野協商。因此立法院外交國防委員會20日由民進黨籍召委陳冠廷再次召開《國防特別條例》的機密專報。

會前記者提問說，偏藍的資深媒體人趙少康提出先匡列8100億，國防部對此看法。顧立雄仍強調，國防部提出的8年1.25兆版本，已經是按照整體專案需求進行的規劃，希望在詳細的專案報告後，讓1.25兆的預算可以獲得支持。他指出，目前通過的是「法律案」，法律案通過後還會送預算案，也要按照立法院的決議進行編列。

與美國密切溝通

先前曾訪台的美國參議員夏馨、匡希恆、提里斯、羅森近日再次發布聯名公開信給立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、陳冠廷、國民黨立委牛煦庭與民眾黨立委王安祥，呼籲儘速通過軍購外，同時透露美國還可能在數周內很快通過新的軍購。

對此，顧立雄僅表示，我方與美國戰爭部安和局都有密切協調與聯繫，包括軍售的案項、交貨期程都有綿密溝通，且美方都有供售的意願，會持續跟美國戰爭部進行協調。

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美方 顧立雄 韓國瑜

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