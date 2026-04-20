國防部建軍處長報退因不堪長官壓力？顧立雄：倦勤說法非事實

軍購特別預算條例至今卡在立院未通過，媒體報導，負責規畫全案的國防部戰規司長黃文啟近來因壓力沉重，對部屬口氣嚴厲，他麾下的建軍規畫處長翁予恒少將因此提報告提前退伍。不過今天到立院外交國防委員會備詢的國防部長顧立雄，對此說法予以否認，宣稱已經對此事進行瞭解，倦勤說法並非事實。

黃文啟今天陪同顧立雄到立法院，同樣被記者問到此事，他苦笑表示：「我像是會兇部屬的人嗎？」

對於中廣前董事長趙少康提議，可以先編足美國軍售的八千多億元，但將美方尚未公布的部分凍結。顧立雄說，國防部一再強調，1.25兆元是基於整體需求提出的規劃。國防部今天到立院進行秘密詳細專報，希望1.25兆可以獲得支持。如果條例通過，預算就會送進來，最後的數字仍須依據立院的決議，國防部當然希望能夠照數通過。