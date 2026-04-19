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「AI余登發」為軍購案發聲 賴總統指責不審總預算非真愛台灣

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦紀念音樂會，並首度透過AI讓余登發對台美軍購案發表意見。圖／翻攝直播影片
八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦紀念音樂會，並首度透過AI讓余登發對台美軍購案發表意見。圖／翻攝直播影片

為追思已故前高雄縣長余登發、余陳月瑛，八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦第18屆紀念音樂會，並首度透過AI科技讓余登發對軍購案發表意見。賴清德總統說，赤手空拳如何守護國家，只有強化國防軍事力量，才能確保台灣安全。他認為反對強化軍事、放著國家總預算不審，都不是真的愛台灣。

今年紀念音樂會以「愛佇咱心內」為主題，由市議員湯詠瑜、市府青年局前局長張以理擔任主持人，歌手張秀卿、施文彬、向蕙玲等人輪番登台演唱。賴清德總統、市長陳其邁及立委賴瑞隆等人到場。

主辦單位今年首度用AI科技讓去世多年的余登發發聲，影片說，「國民黨用假匪諜陷害我，現在卻自己當匪諜、放棄買武器」，「和平要靠實力，赤手空拳沒武器，要守護什麼和平」。

陳其邁表示，余登發、余陳月瑛兩位老縣長堅持民主，當年若沒有橋頭事件，就沒有美麗島事件， 就沒有今日民主的台灣，所以這條路一定要堅持走下去。此外，陳其邁也特別要感謝賴總統去年頒發名譽恢復證書給於余登發老縣長家屬，台灣若非民主國家，可能會像大陸、北韓出現「隔牆有耳」的情況，一不高興就被抓去關。

賴清德指出，他希望台灣政治工作者要不分黨派，共同學習余登發、余陳月瑛這兩位老縣長的精神， 因為台灣在地緣政治下，對外面臨中國武力威脅，內部統治更應該學習這兩位老縣長的勇氣，絕對不可以走回頭路，要繼續守護民主前輩好不容易打下的基礎，堅持中華民國與中國人民共和國互不隸屬、台灣主權不容被侵犯、併吞。

賴也提及影片中余登發結合AI科技的發言，他說，相信余登發若還活著，也是會有同樣的心聲，畢竟台灣面對外來威脅，「赤手空拳如何守護國家，只有強化我們的國防力量、經濟，跟民主陣營大家站在一起，這樣才能確保台灣安全」，所以任何人若說愛台灣，卻又反對強化軍事力量，這不是真的愛台灣，若說疼惜人民，卻又放著國家總預算不審，這是假的。

賴清德總統今天到橋頭參加余登發、余陳月瑛紀念音樂會，高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆及內政部前部長余政憲等人在場迎接。記者徐白櫻／攝影
賴清德總統今天到橋頭參加余登發、余陳月瑛紀念音樂會，高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆及內政部前部長余政憲等人在場迎接。記者徐白櫻／攝影

八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦余登發、余陳月瑛紀念音樂會，賴清德總統出席，並針對軍購案及總預算案發表意見。記者徐白櫻／攝影
八卦寮文教基金會今天下午在橋頭舉辦余登發、余陳月瑛紀念音樂會，賴清德總統出席，並針對軍購案及總預算案發表意見。記者徐白櫻／攝影

賴瑞隆 陳其邁 湯詠瑜 軍購 賴清德

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