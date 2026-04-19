快訊

專訪／來台發展3年 李多慧「這決定改變了我的人生」

傳川普為美伊衝突焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

聽新聞
0:00 / 0:00

趙少康拋軍購8100億 陳冠廷：善意的第一步、盼後續納商購及委製

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／陳冠廷辦公室提供
民進黨立委陳冠廷。圖／陳冠廷辦公室提供

立法院本周將再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，前中廣董事長趙少康提出先匡列8100億元的主張。民進黨立委、外交及國防委員會召委陳冠廷指出，此舉代表善意的開端，並提出三階段推進路徑，呼籲朝野理性對話凝聚共識，讓國防特別條例儘速邁向新局。

陳冠廷表示，周一將由他召集國防委員會機密匯報，屆時國防部相關官員將向所有委員說明國防特別條例未來可能納入的裝備項目與預算內容。他指出，透過機密匯報方式進行全面說明，一方面是因為預算涉及高度機密資訊，另一方面也是為了消除在野黨委員對不必要裝備可能被納入的疑慮。據了解，國防部部長顧立雄明日亦將在國防委員會秘密會議中報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」並接受質詢。

針對趙少康提出匡列8100億元，先通過已收到美國111億美元發價書的3500億元、其餘4600億元暫時凍結的方案，陳冠廷表示願將此視為「善意的第一步」。

他強調，民進黨團立場仍主張軍購、委製與商購應全部納入，但趙少康提出將軍購金額從3800億元提升至8000多億元，不再堅持等到發價書才放行，與先前徐巧芯委員提出的9000多億元版本，「這些都是善意，只要能夠往前進一步，對未來整個國防條例的溝通就會有幫助」。

陳冠廷進一步提出三階段推進構想。第一階段，朝野應先就「軍購不分兩半」形成共識；第二階段，將軍購、商購與委製費用一併納入條例；第三階段，則是完成一部更具國防韌性的特別條例。他認為，儘管朝野在商購與委製是否納入的問題上仍有根本分歧，但若能在第一階段取得共識，就是極為重要的突破。

陳冠廷也透露，上週已向立法院長韓國瑜表達，希望在正式朝野協商前，先促成執政黨與在野黨黨團領導階層的對話，盡可能凝聚共識，使正式協商得以順利推進。他觀察，從近幾次協商經驗可以看出，只要各方以平心靜氣、理性對話的態度面對分歧，仍有機會達成部分共識，「也是時候可以啟動了」。

立法院 民進黨團 趙少康 軍購 陳冠廷

延伸閱讀

藍委談特別軍購：美方發價書是審查重要依據

軍購條例協商將進深水區 趙少康：我提的8100億元版本最好

軍購條例協商下周進深水區 美方持續增壓藍「3800億+N版」恐生變數

軍購條例意見分歧 藍營黨版恐鬆動

相關新聞

趙少康拋軍購8100億 陳冠廷：善意的第一步、盼後續納商購及委製

立法院本周將再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，前中廣董事長趙少康提出先匡列8100億元的主張。民進黨立委、外交及國防委員會召委陳冠廷指出，此舉代表善意的開端，並提出三階段推進路徑，呼籲朝野理性對話凝聚共識，讓國防特別條例儘速邁向新局。

軍購條例協商將進深水區 趙少康：我提的8100億元版本最好

軍購條例本周起進入協商深水區，最快28日可表決，但國民黨3800億＋N、民眾黨4000億及行政院1.25兆元版本，朝野僅在條例名稱達成共識。中廣前董事長趙少康表示，他提出的匡列8100億元但凍結4600億元版本，才是能兼顧各方的版本，要裡子有裡子，要面子有面子，內外兼顧，既能消除美國疑慮，又守住國民黨立場。

蔣中正、鄭麗文跨時空交會 上海瑞金賓館的前世今生

國民黨主席鄭麗文訪問大陸期間，住在上海瑞金賓館，瑞金賓館前身就是金神父路勵志社。1949年5月7日蔣中正離開勵志社，從此未再回到上海。上海，是一個糾結著國共兩黨過往的城市。 資深記者高凌雲根據蔣中正總統檔案事略稿本，告訴你上海的故事。

軍購條例意見分歧 藍營黨版恐鬆動

朝野軍購條例版本本周三進入協商深水區，據了解，美方壓力升溫，加上民進黨操作「擋軍購」的質疑在基層發酵，國民黨立場出現鬆動。有藍委透露，國民黨立法院黨團總召傅崐萁上周五在黨團大會中指，軍購很多版本還在整合中；國民黨昨再度發新聞稿，指軍購「要透明、要官方、要單據」，只要後續獲得美國政府發價書，就全力支持，強調「絕不是只有三八○○億元」，黨內意見拉鋸中。

藍黨內評估軍購預算 將成華府檢視國民黨標準

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸後，知情人士指出，訪美時間未定，目前美方對於鄭麗文的關注焦點圍繞在，國共交流升溫，國民黨對中國大陸的距離拉近，會不會不若以往般重視美國；以及憂心鄭麗文訪陸後，對於台灣軍購特別預算的支持程度。

谷立言觀摩漢光「民防應變演習」

漢光電腦兵推演習進行中，美國在台協會（ＡＩＴ）在臉書透露，處長谷立言（Raymond Greene）前天偕ＡＩＴ團隊觀摩了行政院「中央聯合演習指揮中心」（ＣＪＥＯＣ）的首場民防應變演習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。