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軍購條例協商將進深水區 趙少康：我提的8100億元版本最好

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）

軍購條例本周起進入協商深水區，最快28日可表決，但國民黨3800億＋N、民眾黨4000億及行政院1.25兆元版本，朝野僅在條例名稱達成共識。中廣前董事長趙少康表示，他提出的匡列8100億元但凍結4600億元版本，才是能兼顧各方的版本，要裡子有裡子，要面子有面子，內外兼顧，既能消除美國疑慮，又守住國民黨立場。

趙少康指出，軍購條例的版本民進黨是1.25兆，民眾黨是4000億，國民黨是3800億加N，因為美國跨黨派國會議員的關切、AIT處長谷立言的遊說，現在藍營內部也有不同的版本。

他說，回頭看他3月在戰鬥藍研討會提出的建議，才是能兼顧各方的版本，要裡子有裡子，要面子有面子，內外兼顧，既能消除美國疑慮，又守住國民黨立場，更重要的，維護台灣的利益，防止不肖綠色商人藉機發國防財。

趙少康主張，用1.25兆減去要在國內採購的預算，匡列8100億，但先審查通過已收到美國111億美金發價書的3500億，剩下的4600億暫時凍結，等到接到新的美國發價書再行通過。這樣既沒有減少美國期待在美國採購的數字，也堅守立委認真審查的職責。

趙少康說，美國如果還不滿意，就是無理取鬧了，因為不是立院不放行，是發價書沒發來。「要怪你自己，怎麼怪我呢？但至少我是通過匡列了8000多億向美採購啊，美國應該可以放心了。」政治是一種藝術，不是喊打喊殺、暴虎馮河、粗魯的硬幹就贏，既能守住自己原則，又能很技巧的讓對方難以責怪，才是雙贏。

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