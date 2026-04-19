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「我們身後站著一群人」 賴總統：國家近10年愈來愈安全

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

賴清德總統昨赴台中為民進黨台中市長參選人何欣純造勢。賴總統表示，面對中共軍機艦頻繁擾台，為何國人不怕？因為民進黨十年執政，提升國防自主能力，國際社會認為台海和平是全球安全與繁榮的必要元素，「面對中國拳頭比較大，但我們身後站著一群人，我們國家近十年愈來愈安全。」

賴總統昨赴台中水安宮，立委何欣純、蔡其昌等人陪同參香，隨後賴總統說，要向鄉親進行國政報告，因為立法院不一定去得了。賴總統表示，中共軍機和軍艦頻繁擾台，為什麼大家不怕，因為自前總統蔡英文執政到他，迄今十年，不斷提高國防力量，無論是對外軍事採購，或是推動國防自主。

賴總統表示，國防特別預算推動國防自主，發展無人機、機器人、無人艇和水下無人潛艦等，對美軍購買到最先進新武器，更能發展國內的國防產業，其中最重要的城市就在台中，還可帶動經濟繁榮。

賴總統指出，除了政府展現自我防衛決心外，國際社會也高度重視台海情勢，近年全球七大工業國高峰會結論不約而同提到「台海和平是全球安全與繁榮的必要元素」，近期日本首相高市早苗與美國總統川普會談後，白宮發布國防事實清單再次強調，台海和平是全球安全與繁榮的必要元素，不容許任何國家以武力或威脅手段改變台海現狀，顯示台海問題不是單純台灣問題，而是全球關心的問題。

立法院 中共 民進黨

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