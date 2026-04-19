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谷立言觀摩漢光「民防應變演習」

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
美國在台協會處長谷立言（中）前天觀摩行政院「中央聯合演習指揮中心」的首場民防應變演習。圖／取自ＡＩＴ臉書
美國在台協會處長谷立言（中）前天觀摩行政院「中央聯合演習指揮中心」的首場民防應變演習。圖／取自ＡＩＴ臉書

漢光電腦兵推演習進行中，美國在台協會（ＡＩＴ）在臉書透露，處長谷立言（Raymond Greene）前天偕ＡＩＴ團隊觀摩了行政院「中央聯合演習指揮中心」（ＣＪＥＯＣ）的首場民防應變演習。

ＡＩＴ表示，此次演習旨在演練跨部會的協調能力，以強化台灣在危機期間的緊急應變實力與指揮系統運作。該演習於四月十二日至廿一日配合年度漢光演習共同舉行，象徵著台灣在推動全社會韌性努力上邁出了重要的一步。

國安會也發布新聞稿指出，國防暨全社會防衛韌性演訓「漢光四十二號電腦兵推演習」結合「行政院中央聯合應變中心」兵棋推演已於十二日至廿一日協同展開演練。

國安會邀請谷立言前往中央聯合應變中心演練場地進行觀摩，實地了解我國全社會防衛韌性整備及跨部門協調與應變機制運作情形。

國安會表示，本次演練聚焦軍民整合五項主軸，分別為「避難撤離」、「醫療後撤及醫療量能擴充」、「聯合交通運輸指揮」、「戰略溝通」與「反資敵作為」，此次演習不僅為國內全社會防衛重大推展，也受到國際友盟高度關注。

國安會說明，美方長期重視台灣自主防衛能力，並強力支持台灣推動全社會防衛韌性的努力，並對近年來全社會防衛韌性的進展高度肯定與支持。

國安會也表示，面對當前區域情勢與日益升溫的安全挑戰，美方亦樂見台灣透過此類演習，持續強化自我防衛能力與整體嚇阻效能；日後台灣亦將持續透過演練與國際交流合作，深化危機應處能力。

努力 行政院 ＡＩＴ

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