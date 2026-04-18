走過砲火活到100歲！金門人瑞慶生 子孫滿堂榮服處溫馨送暖

金門縣榮民服務處今天前往金湖鎮小徑，為百歲人瑞蔡姓長者慶生，在親友與志工陪伴下齊唱生日快樂歌、切蛋糕，現場洋溢溫馨氣氛。榮服處處長劉信義並轉贈總統賴清德及行政院長卓榮泰致贈的壽屏，另代表退輔會主委嚴德發送上象徵長壽吉祥的「金壽桃」，向這位走過戰地歲月的長者獻上祝福。

榮服處一行由劉信義率總幹事李全順、輔導員汪成飛、社區服務組長蔡承坤及金寧榮欣志工隊長林玉寶到場祝壽，瓊林里里長蔡懷芝也到場同賀。百歲壽星與家人圍坐，簡單卻隆重的儀式中，洋溢歡樂與祝福，場面溫馨感人。

蔡姓人瑞出生於民國16年，為金門瓊林人，年輕時歷經物資匱乏年代，與妻子攜手打拚逾一甲子，育有4子4女，家庭枝繁葉茂。戰地政務時期，他曾擔任金馬自衛隊員，參與演訓與運補任務，並親歷戰火洗禮，見證同村隊員於砲火中犧牲，所幸平安走過動盪年代。如今子孫滿堂、家庭和樂，他表示感到知足，也感謝榮服處長期關懷照顧。

劉信義指出，百歲人瑞是社會珍貴資產，尤其榮民前輩一生為國奉獻，其精神值得後代學習；當前社會的安定與發展，皆奠基於前人的犧牲與付出，應心懷感念。他強調，蔡姓人瑞走過戰火歲月，更能體現和平的可貴，並祝福長者身體健康、「呷百二」，也向當年參與823戰役的金馬自衛隊成員致上敬意。

榮服處表示，未來將持續強化對榮民及眷屬的服務照顧，讓長者在熟悉的土地上安享晚年，也讓敬老與感恩的價值持續傳承。

金門縣榮民服務處今天前往金湖鎮小徑，為百歲人瑞蔡姓長者慶生，在親友與志工陪伴下齊唱生日快樂歌、切蛋糕，現場洋溢溫馨氣氛。圖／民眾提供

金門縣榮民服務處今天前往金湖鎮小徑，為百歲人瑞蔡姓長者慶生，榮服處處長劉信義並轉贈總統賴清德及行政院長卓榮泰致贈的壽屏，另代表退輔會主委嚴德發送上象徵長壽吉祥的「金壽桃」，向這位走過戰地歲月的長者獻上祝福。圖／民眾提供