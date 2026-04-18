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中共軍機擾台 賴總統：台海問題全球關心「近十年愈來愈安全」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴清德總統今天下午到水安宮參香，隨後對鄉親發表國政報告。記者趙容萱／攝影
賴清德總統今天下午到水安宮參香，隨後對鄉親發表國政報告。記者趙容萱／攝影

賴清德總統今到台中市水安宮參香，他向鄉親國政報告時，提及中共軍機軍艦頻繁擾台，為何國人不怕？因為民進黨十年執政不斷提高國防力量，並強調，近十年來國家愈來愈安全，國際社會也越來越重視，台海問題不是單純台灣問題，面對中國的拳頭比較大，但「我們後方站一群人」。

賴總統在今天下午3時30分抵達水安宮，在民進黨台中市長參選人何欣純、立委蔡其昌、廟方等人陪同下參香，隨後對鄉親發表國政報告。

總統提到，中共軍機、軍艦頻繁擾台，為什麼大家不怕？因為他和前總統蔡英文執政前後十年，不斷提高國防力量，無論是對外軍事採購，或是推動國防自主。

賴總統表示，這次的國防特別預算，有相當部分就是推動國防自主，例如發展無人機、機器人、無人艇，或水下無人潛艇，讓對美軍購買到最先進新武器，更能發展國內的國防產業，繁榮經濟，而國防自主預算最重要城市就在台中。

總統指出，國家越來越安全，國際社會也越來越重視，近年全球七大工業國高峰會結論，不約而同都有「台海和平是全球安全與繁榮必要元素」結論，近期日本首相高市早苗與美國總統川普會談後，白宮隨後發布國防事實清單再次強調台海和平是全球安全與繁榮必要元素，不容許任何國家以武力或威脅手段改變台海現狀，換言之，台海問題不是單純台灣問題，面對中國的拳頭比較大，但「我們後方站一群人」。

賴清德總統今天下午到水安宮參香，隨後對鄉親發表國政報告。記者趙容萱／攝影
賴清德總統今天下午到水安宮參香，隨後對鄉親發表國政報告。記者趙容萱／攝影

美軍 民進黨 賴清德 中共 軍機 軍艦

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