國安會：漢光兵推結合全社會演練 美方高度肯定

漢光42號電腦兵推結合中央聯合應變中心（CJEOC）演練於4月12日至21日展開，國安會今天表示，演練聚焦軍民整合包括避難撤離、反資敵作為等5大主軸，不僅為台灣全社會防衛重大推展，也受到國際友盟高度關注。

美國在台協會（AIT）在臉書發文表示，AIT處長谷立言17日偕團隊觀摩行政院「中央聯合應變中心」的首場民防應變演習。此次演習旨在演練跨部會協調能力，以強化台灣在危機期間的緊急應變實力與指揮系統運作，象徵台灣在推動全社會韌性努力上，邁出重要一步。

總統府國家安全會議下午發布新聞稿指出，今年度重要國防暨全社會防衛韌性演訓「漢光42號電腦兵推演習」，結合「行政院中央聯合應變中心」兵棋推演，已於4月12日至21日協同展開演練。

國安會說，昨天邀請AIT團隊前往中央聯合應變中心演練場地觀摩，實地了解台灣全社會防衛韌性整備，以及跨部門協調與應變機制運作情形。

國安會表示，這次演練聚焦軍民整合5大主軸，分別為避難撤離、醫療後撤及醫療量能擴充、聯合交通運輸指揮、戰略溝通與反資敵作為，此次演習不僅為台灣全社會防衛重大推展，也受到國際友盟高度關注。

國安會說明，美方長期重視台灣自主防衛能力，並強力支持台灣推動全社會防衛韌性的努力，對於近年來全社會防衛韌性的進展，均給予高度肯定與支持。

國安會指出，面對當前區域情勢與日益升溫的安全挑戰，美方樂見台灣透過此類演習，持續強化自我防衛能力與整體嚇阻效能。日後台灣將持續透過演練與國際交流合作，深化危機應處能力。