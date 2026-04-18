獲美發價書就全力支持 國民黨：軍購絕非只有3800億

軍購條例下周三進入協商深水區，國民黨今強調，軍購要透明、要官方、要單據，只要後續獲得美國政府正式發價書（LOA），他們就全力支持，這是兼顧多方平衡的靈活採購機制，絕不是「只有3800億元」。

國民黨表示，儘管美方曾建議我國防衛預算應占GDP5％，但我國防預算已從4500億元，倍增到將近1兆元，2026年占GDP達3.32％，放眼周邊盟國，實際上均未達我國占比，如韓國僅2.42％、日本2％等，我國現行占比已充分展現防衛決心。

賴清德總統提出1.25兆元的軍購特別預算，國民黨強調，這筆軍購特別預算不在一般年度預算內，短期看不出排擠效應，但未來全都是全民埋單，預期將嚴重排擠教育、社福等資源，形同把下一代的未來當代價，把國防建立在排擠民生之上，不是真正的國家安全。

國民黨指出，買武器不是網購，民進黨政府提出破兆元的軍購，竟然只有2頁說明，沒有單價、沒有交貨時程，如同要立法院簽下「空白支票」，令人無法接受。「沒報價、不給錢！」必須有嚴謹的建案程序，要取得官方正式發價書才能編列預算，「這並非親美或反美的問題，而是要嚴守財政紀律」，不能把所有軍購塞進一包特別預算，再拿國家安全當擋箭牌，若沒有官方報價就要預算過關，不但不符合國家財政紀律，更是規避監督。

國民黨主張，拒絕商業採購黑箱，堅持「政府對政府」的軍購模式，由政府直接對接，出售國提供履約保障，公開透明，沒有回扣與佣金的空間；反觀商業採購模式通常是面對個別軍火商，若不交貨或遲交，往往求救無門，且金額不透明易衍生弊端。

至於針對國民黨主張的「3800億+N」，國民黨說明，這是以美國政府去年底正式通知台灣的8項軍售案中框列的3800億元為底，再持續往上加N，其中的N是指獲得美國政府正式發價書（LOA）的部分，只要後續獲得LOA就全力支持，是兼顧多方平衡的靈活採購機制，絕不是只有3800億元。