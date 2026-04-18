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瑞典智庫論壇探討台灣與北歐 透過合作建立國防韌性

中央社／ 斯德哥爾摩18日專電

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」15日於瑞典「海事之家」（Sjöfartshuset）舉辦「台灣-北歐論壇」，台灣、北歐政界與學界專家齊聚一堂，探討雙方共同面對的挑戰及如何加強合作建立國防韌性。

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」（Institute forSecurity & Development Policy, ISDP）第6屆的「台灣-北歐論壇」（Taiwan-Nordic Forum）以「防衛韌性」（Resilience as Defence）為主題，探討擁有共同民主價值的台灣與北歐（包括波羅的海）各國面對極權威脅的困境，如何加強雙方合作、資訊分享，以及繼續共同拓展與強化共同的專長領域。

主辦單位發布新聞稿表示，論壇聚焦空域、海域安全，3個討論主題為「關鍵海上基礎設施的台灣與北歐/歐洲觀點」、「台灣與歐洲空域遭闖情勢」及「台灣危急情事的合作：地緣政治、經濟及科技觀點」。

駐瑞典代表葉非比獲邀開幕致詞，她表示，威權政權正試圖建構新的國際規範，台灣也面臨來自中國透過海、空、網路，及法律、認知與心理戰的持續威脅。

她說，台灣尋求以實力爭取和平，透過民防韌性、產業合作與國防等3大支柱強化安全。2024年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，致力建構國防、民生、災防及民主韌性，各項策略旨在維護主權，同時促進產業創新和全球合作。

葉非比指出，台灣與北歐國家的夥伴關係建立在捍衛民主的戰略角色、經濟和先進技術，以及對共同民主價值的堅定承諾3大基礎上，合作面向包括相關訊息共享、產業合作及「民主供應鏈」等。

她表示，雙方同樣面對關鍵基礎設施如海底電纜遭受破壞議題，台灣外交部長林佳龍於2025年10月提出「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK），敦促民主國家透過風險緩解（R）、資訊共享（I）、系統改革（S）和知識建設（K）共同強化關鍵基礎設施韌性。面對網攻及假訊息，台灣與北歐國家也可強化合作，以抵禦境外資訊操弄。

論壇討論到台灣與北歐雙方在瞬息變化的海域安全方面，建立一個有系統的合作模式很重要，與會專家強調，現有法律框架已過時且在關鍵區域一致，讓外國船隻有機會進入海域並破壞。

在空域安全方面，有專家討論指出，無人機的重要性越來越高，且無人機越來越常被使用在灰色地帶，這表示知識與資訊交換將更加重要。台灣與北歐國家應該加強在無人機防禦系統、資訊共享、甚至太空領域的合作。

ISDP表示，此次論壇顯示，合作是共同安全防衛最強而有力的方式，台灣與北歐國家享有共同價值與民主信念，合作需要的不只是制度性合作，更需要人民互相交流、學術投入及互相學習意願。

瑞典

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