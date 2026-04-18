軍購條例協商下周進深水區 美方持續增壓藍「3800億+N版」恐生變數

行政院提出1.25兆元軍購條例草案在與藍白二版本併案討論後，總算在3月26日完成初審，但關鍵條文全數保留，眼看一個月的協商冷凍期就要結束，台中市長盧秀燕及前主席朱立倫卻不斷釋放黨版加碼主張。有藍委透露，黨團總召傅崐萁昨在黨團大會上，指軍購很多版本還在整合中，這也讓國民黨版3800億+N留下被顛覆的想像空間。

軍購條例下週三進入協商深水區，雖然最快28日可表決，但國民黨3800億＋N、民眾黨4000億及行政院1.25兆元版本，朝野僅在條例名稱達成共識。民進黨召委陳冠廷點出，朝野版本主要差異在於委製與商購，金額約為3千多億元。最後到底會匡列多少預算，仍然在多方意見交戰中。

藍營人士說，雖然目前國民黨版是3800億＋N，但國民黨立委徐巧芯曾拋8700億版本，朱立倫陣營則拋出軍購規模應落在9000億元以上，盧秀燕在訪美返台表態，軍購應落在8000億至1兆元，黨內兩派主張仍持續拉扯，同時民進黨操作「擋軍購」質疑在基層發酵，才讓國民黨版出現鬆動的可能。

該人士表示，國民黨軍購版本「金額可能提高」，不只是美國在台協會處長谷立言動作不斷，近期包括美跨黨派參眾議員及智庫訪團，不斷拜訪韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、外委會立委徐巧芯、牛煦庭，以及朱立倫等，美方壓力越來越密集。

一名藍委說，他們向來訪的美參眾議員、智庫都強調，國民黨支持提升國防能力，也支持美國軍購，只要有發價書就編預算，但他們不支持「民進黨的商購」，認為美方不應聽信民進黨政府單方面說詞，且傅崐萁昨在黨團大會上，說軍購版本還在整合中，代表軍購版本調整不是沒有機會。

另一名藍委說，先前總預算卡關7個月對藍營民代造成的壓力，最終韓國瑜登高一呼盼朝野各退一步，要求行政院在半年內提出軍警待遇調整方案後獲得解套；但軍購預算不同，若貿然調高軍購金額卻沒有合理的解釋，就算擺脫「擋軍購」的帽子，但要如何向深藍支持者解釋？