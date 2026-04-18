陸戰隊全面換裝新式背心 具涉水生存與登陸作戰特性

為提升兩棲作戰效能，海軍陸戰隊完成新式戰術背心研改並於近期換裝。新背心具「涉水生存」與「登陸作戰」特性，採短薄、雷切設計提升貼合度及降低重量，結合MOLLE系統增加攜行彈性，確保在執行任務時，兼顧舒適性、防護性與高適應性。

中共近年不斷對台文攻武嚇，國軍除持續國造、對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。近期則有眼尖的民眾發現，海軍陸戰隊官兵於全民國防場合中，穿戴一款更薄的戰術防彈背心，並縮減肩帶寬度及側腰受面，不僅更貼合軀幹，官兵穿戴後更顯俐落。

據了解，此戰術背心為海軍陸戰隊研改小組針對自身戰術特性自行研發，並委由軍備局製造，近期已全面撥交陸戰隊官兵。

針對新型戰術背心的設計理念、研改特點及預期作戰效益。海軍陸戰隊接受中央社訪問表示，為適應作戰環境及任務型態調整，陸戰隊新式戰術背心研改特點為兼具「涉水生存」與「登陸作戰」能力，確保在兩棲環境下不因裝備造成負擔或風險，並以「高適應性」與「高機動」為核心，透過模組化設計，因應未來快速突擊與多變戰場任務需求。

在「涉水生存」與「登陸作戰」層面，陸戰隊進一步指出，戰術背心採身形快解系統，因應緊急逃脫狀況需求，且零配件接合部位採取雷切設計（在原材料上直接實施雷射切割，無需增加多餘材料），以達重量減輕效果。

在「高適應性」與「高機動」層面，陸戰隊說明，戰術背心採各部件套組化，可依個人身型配戴穿著及更換磨耗零配件，並結合任務特性提升配件選擇彈性。

另外，因應跨區增援及戒護等任務，抗彈板接合部採包覆設計，增加官兵長期穿著之舒適性；腰封擴增MOLLE系統佩掛位置，得依任務需求增加步槍彈匣袋、手榴彈袋、手槍彈袋、槍榴彈袋等攜行數量，以因應各項任務。

針對新型戰術背心的研改期程、生產數量及配發規劃。陸戰隊指出，全案於民國109年起案，歷時約4年於113年完成研改，去年委由軍備局製造；近期將完成陸戰隊官兵換裝，後續將視存量逐年補充。