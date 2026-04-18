快訊

影／日本史上最大宗！台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」 羽田闖關遭逮

44歲娜塔莉波曼懷孕了！喜迎與法籍男友第一個孩子

吳子嘉稱國民黨內「這原因」讓他退選！蕭敬嚴全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸戰隊全面換裝新式背心 具涉水生存與登陸作戰特性

中央社／ 台北18日電

為提升兩棲作戰效能，海軍陸戰隊完成新式戰術背心研改並於近期換裝。新背心具「涉水生存」與「登陸作戰」特性，採短薄、雷切設計提升貼合度及降低重量，結合MOLLE系統增加攜行彈性，確保在執行任務時，兼顧舒適性、防護性與高適應性。

中共近年不斷對台文攻武嚇，國軍除持續國造、對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。近期則有眼尖的民眾發現，海軍陸戰隊官兵於全民國防場合中，穿戴一款更薄的戰術防彈背心，並縮減肩帶寬度及側腰受面，不僅更貼合軀幹，官兵穿戴後更顯俐落。

據了解，此戰術背心為海軍陸戰隊研改小組針對自身戰術特性自行研發，並委由軍備局製造，近期已全面撥交陸戰隊官兵。

針對新型戰術背心的設計理念、研改特點及預期作戰效益。海軍陸戰隊接受中央社訪問表示，為適應作戰環境及任務型態調整，陸戰隊新式戰術背心研改特點為兼具「涉水生存」與「登陸作戰」能力，確保在兩棲環境下不因裝備造成負擔或風險，並以「高適應性」與「高機動」為核心，透過模組化設計，因應未來快速突擊與多變戰場任務需求。

在「涉水生存」與「登陸作戰」層面，陸戰隊進一步指出，戰術背心採身形快解系統，因應緊急逃脫狀況需求，且零配件接合部位採取雷切設計（在原材料上直接實施雷射切割，無需增加多餘材料），以達重量減輕效果。

在「高適應性」與「高機動」層面，陸戰隊說明，戰術背心採各部件套組化，可依個人身型配戴穿著及更換磨耗零配件，並結合任務特性提升配件選擇彈性。

另外，因應跨區增援及戒護等任務，抗彈板接合部採包覆設計，增加官兵長期穿著之舒適性；腰封擴增MOLLE系統佩掛位置，得依任務需求增加步槍彈匣袋、手榴彈袋、手槍彈袋、槍榴彈袋等攜行數量，以因應各項任務。

針對新型戰術背心的研改期程、生產數量及配發規劃。陸戰隊指出，全案於民國109年起案，歷時約4年於113年完成研改，去年委由軍備局製造；近期將完成陸戰隊官兵換裝，後續將視存量逐年補充。

軍備局 國軍 陸戰隊

延伸閱讀

空軍天龍演習 公開E-2K預警機機艙 機上「神秘小空間」首曝光

正值海上封鎖施壓伊朗 傳美將增兵中東數千人「不排除地面行動」

【專家之眼】派艦至荷莫茲海峽掃雷之冒進與妄動

20小時海上「拼刺刀」！央視播出中共紅河艦主炮上彈逼退外艦紀實

相關新聞

空軍天龍演習 公開E-2K預警機機艙 機上「神秘小空間」首曝光

空軍日前進行「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」，以共軍對台實施封鎖作戰為想定背景，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力。軍方難得公開E-2K預警機的機艙內部，讓外界一窺E-2K組員在狹窄機艙長時間執勤的辛苦，也讓機上的「神秘小空間」意外曝光。

友邦聖文森發布敦睦艦隊空拍影像 岳飛艦直升機艙門緊閉

我駐聖文森使館今日透過臉書粉專發布，2026海軍敦睦艦隊當地時間4月14日至16日泊靠於當地金斯敦（Kingstown）港，完成對友邦歷史性的訪問。而聖文森官方公共資訊署（API）發表一則艦隊訪問全紀錄影像，內容有近距拍攝艦隊泊港的清晰空拍影像。

敦睦艦隊完成首訪聖露西亞行程 航抵聖文森

海軍敦睦艦隊日前完成首度訪問友邦聖露西亞的行程，離開塞拉菲娜角（Pointe Seraphine）郵輪碼頭，受到僑胞與使館人員熱烈歡送。艦隊已抵達我另一友邦聖文森訪問。

【專家之眼】派艦至荷莫茲海峽掃雷之冒進與妄動

立法院外交及國防委員會於本月13日就「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，邀請國防部、內政部、國安局以及海洋委員會分別提出專案報告，並列席準備接受立法委員質詢。

藍委談特別軍購：美方發價書是審查重要依據

美國參議院四名跨黨派議員致函立法院朝野立委，表示華府未來數周內將核准對台軍售案，呼籲台灣應盡速通過軍購特別條例。國民黨立委牛煦庭強調，美方是否提供發價書，是國民黨團評估重要依據；民進黨立委陳冠廷指，朝野關鍵分歧在於商購與委製，盼下周一國防部專報後，立法院院長韓國瑜再度召集朝野協商時，能凝聚更多共識。

美議員預期…數周內公布新軍售案

美國多位聯邦參議員近日寫信給台灣立法院，要求通過國防特別預算，指該預算不只是針對美國對台軍售，也加速台灣生產不對稱作戰能力；參議員也預期對台軍售會在接下來的數周公布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。