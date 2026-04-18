空軍天龍演習 公開E-2K預警機機艙 機上「神秘小空間」首曝光

空軍日前進行「115年上半年聯合作戰對抗演習（天龍演習）」，以共軍對台實施封鎖作戰為想定背景，驗證海空協同打擊與聯合反封鎖護航能力。軍方難得公開E-2K預警機的機艙內部，讓外界一窺E-2K組員在狹窄機艙長時間執勤的辛苦，也讓機上的「神秘小空間」意外曝光。

據軍聞社報導，這次「天龍演習」模擬共軍對台發動海空封鎖，聯合空中作戰指揮中心（JAOC）整合空軍、海軍及相關兵力執行海空協同打擊暨聯合反封鎖護航作戰，確保重要物資能安全運送至指定港口。過程中，除了演練跑滑道搶修及洞坍搶救等任務，並由劍翔無人機率先起飛執行反制任務，接續P-3C反潛機、E-2K預警機及各型戰機升空執行情監偵與爭取局部空優等任務。

軍聞社也公布E-2K和P-3C的任務整備情況。E-2K機組員穿戴全副飛行頭盔、個人裝具，在登機起飛前分別檢查預警機的雷達、起落架與各項天線，軍方也難得再公開E-2K後艙攔管作業區的畫面。E-2預警機的5名機組人員，除了正副駕駛外，還有後艙的3名戰管人員，分為雷達官、主任戰管官與空管官，3人的座位以縱列方式設在E-2K後艙右側，作業時將座位左轉90度面向機艙左側的3座管制顯控台，執行目標搜索和戰機指揮管制任務。

從畫面中可見，E-2K的機艙在容納組員席位及雷達裝備後，其實相當狹窄侷促，3位戰管人員在動輒4-5小時的任務期間，必須全副武裝「綁」在座位上緊盯雷達螢幕中。軍方曾在1994年E-2T預警機剛返國服役時，公布E-2T後艙機組員執行指管任務的零星影片，距今已超過30年以上。

特別的是，軍方畫面也拍攝到機尾末端的另一艙間，地板中央置有一桶；退役資深機組員說明，這正是機上的廁所。退役飛官解釋，E-2系列預警機前艙正副駕駛的座位下方，各有一具前端有漏斗的尿管，使用時會直接將尿液排出機外；後艙人員或飛行員有「進一步需求」時則使用機尾的這間簡易廁所。不過由於馬桶只有簡單的內外桶設計，落地後還需要再另外善後處理，因此空軍不成文的規矩，機組員通常都會上機前就控制飲食，若使用後還要請負責清理的地勤組員喝飲料。

E-2K預警機組員較少使用機上廁所的另一原因，由於國軍引進E-2預警機時採用全套美國海軍制式飛行個裝，機組員也須穿著連結安全帶與降落傘的PCU-56/P適身型套帶（Torso Harness）及救生衣、求生背心：層層疊疊的裝具在狹窄機艙中穿脫相當複雜困難，更造成「方便」時非常「不方便」。

資深機員回憶，過去每遇重大風災，E-2K都需支援指揮管制大量救災直升機，往往天還沒亮就起飛，馬拉松式輪替值勤到日落，過程中只能靠簡單的麵包、瓶裝茶果腹，曾經就發生誤食過期麵包使得整組人在空中腹痛的狀況，只能申請緊急返場落地。知情者形容當時的窘況真是「肚子在滾，還得把飛機平穩地落下來....」。

由於價值數十億元的E-2K預警機卻僅有如此簡陋的衛生設備，實在造成執勤的不便，美軍在設計最新的E-2D改良型時，便思考優化採用民航機式衛生設備；資深飛官則回憶，空軍曾考慮為E-2K改換民間露營用可攜式馬桶，但後來不了了之，不過也已道盡E-2K機組員，必須在狹窄機艙中長時間執勤的辛苦。

E-2K撘載正副駕駛及3名戰管組員，可長時間滯空，執行空中早期預警、指揮管制各式戰機的任務。圖／軍聞社