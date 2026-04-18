友邦聖文森發布敦睦艦隊空拍影像 岳飛艦直升機艙門緊閉

我駐聖文森使館今日透過臉書粉專發布，2026海軍敦睦艦隊當地時間4月14日至16日泊靠於當地金斯敦（Kingstown）港，完成對友邦歷史性的訪問。而聖文森官方公共資訊署（API）發表一則艦隊訪問全紀錄影像，內容有近距拍攝艦隊泊港的清晰空拍影像。

敦睦艦隊日前航抵友邦聖文森及格瑞那丁首都金斯敦（Kingstown），當地是該國最大的港口與商業中心，位於主島聖文森島西南岸。艦隊已完成訪問航向其他邦交國。區域內有貝里斯與瓜地馬拉等尚未訪問的邦交國。

根據使館粉專披露，我駐聖文森及格瑞那丁大使范惠君（Hui-Chuan Fan）在歡迎海軍到訪時發表專題演說，她表示，海軍敦睦艦隊是21年來首次訪問當地。對台灣而言，海軍的存在是提醒「和平絕不是被動的，而是需要透過通過韌性來保護和強化」。在擴大的威權野心中，台灣永遠會堅守良善的力量，致力於維護以規則為基礎的國際秩序，維護社會民主價值。

聖文森官方公共資訊署發布眾多敦睦艦隊訪問當地活動照，包括敦睦艦隊泊港時的空拍畫面，空拍機在艦艇上方凌空，較之在前一個邦交國聖露西亞更接近艦隊。影像可見艦隊包括磐石艦油彈補給艦、康定級迪化艦與成功級岳飛艦，岳飛艦的直升機艙門未曾開啟，傳艦隊有S-70C（M）反潛機隨行。

友邦聖文森官方公共資訊署（API）發表海軍敦睦艦隊訪問當地全紀錄影像，內容有大量艦隊泊港近距且清晰的畫面。圖／取自API臉書粉專影片