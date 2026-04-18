敦睦艦隊完成首訪聖露西亞行程 航抵聖文森

海軍敦睦艦隊日前完成首度訪問友邦聖露西亞的行程，離開塞拉菲娜角（Pointe Seraphine）郵輪碼頭，受到僑胞與使館人員熱烈歡送。艦隊已抵達我另一友邦聖文森訪問。

我駐聖露西亞大使舘今大在臉書粉專貼文披露，艦隊訪問期間，超過2000位民眾登艦參觀。

使館表示，敦睦艦隊順利完成對聖露西亞的首次訪問，為台露兩國友誼寫下重要且深具意義的一頁。

使館指出，艦隊訪問期間，超過2000位民眾登艦參觀，透過開放參訪與多元交流活動，促進兩國軍民之間的互動與理解，也讓兩國之間的友好情誼更加具體而深刻。

使館表示，感謝聖露西亞政府的熱情接待和支持，此次歷史性的訪問，不僅展現了我國海軍遠洋航行的專業與能力，更彰顯了台灣與聖露西亞之間穩固且長久的夥伴關係。隨著艦隊啟航離港，他們在感謝與感動中道別。這不僅是一段航程的結束，更是一段情誼延續的開始。

敦睦艦隊2月25日自左營軍啟航，由磐石號油彈補給艦（AOE-532）擔任旗艦，搭配成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）、康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）編組而成，自啟航迄今已經造訪馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞等3個友邦。我國在周邊區域尚有聖文森、瓜地馬拉、貝里斯等友邦。

而根據聖文森公共資訊署（API）今在臉書粉專指出，中華民國敦睦艦隊在當地時間4月14日至16日訪問聖文森及格林納丁斯。將紀念兩國邦交45周年。

海軍敦睦艦隊完成首度訪問友邦聖露西亞的行程，台北時間昨（17）日離開塞拉菲娜角（Pointe Seraphine）郵輪碼頭，受到僑胞與使館人員熱烈歡送。圖/取自Taiwan in Saint Lucia臉書粉專