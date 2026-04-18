【專家之眼】派艦至荷莫茲海峽掃雷之冒進與妄動

立法院外交及國防委員會於本月13日就「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，邀請國防部、內政部、國安局以及海洋委員會分別提出專案報告，並列席準備接受立法委員質詢。

但在此項會議中，民進黨立法委員王定宇卻神來一筆，明顯離題奏出變調音符，針對美國川普總統抱怨盟國未能派遣兵力協助荷莫茲海峽掃雷作業，詢問國防部副部長徐斯儉，國軍是否適合於此時表達願意支援美國掃雷，並且派遣掃雷艦前往荷莫茲海峽助陣。

此項質詢話題經過媒體報導後，不但專業社群人士群起訕笑大喝倒采，甚至連多位同樣身為綠營執政高層政務首長，國防部副部長徐斯儉委婉點出此種假設性議題嚴重脫離現實，海軍獵雷艦恐怕難以執行此等任務。國安局長蔡明彥更提醒必須評估自身敵情動態才能調動兵力，同時國防部長顧立雄亦重申國軍以防衛台澎金馬為首要任務。

自詡為國防專業立委，卻貿然探詢能否派遣獵雷艦前往荷莫茲海峽協助美國掃雷助陣，在相當程度上，確實曝露出其本身明顯對武裝部隊執行軍事任務，所需各項客觀條件缺乏基本認識。

姑且不論獵雷艦開赴距離遙遠異域，必須在途中經過多次整補，才有可能抵達任務目標區海域。若是真正希望獵雷艦能夠有效執行偵獵雷作業，其實還必須嚴肅思考下列各項重要因素；在此逐項列出，提供各方先進參考，並請不吝指導。

首先必須強調，獵雷艦本身並無任何適當自衛武裝，主甲板所附設小口徑火炮，係針對經過偵雷、獵雷以及清掃等水下作業程序，水雷本體已經上浮於水面時，用於擊爆此等水雷期能排除其威脅。獵雷清掃作業必須在不受敵方威脅前提下實施，因此若無法確認業已停戰或是能夠獲得充分火力掩護，否則獵雷艦在任務目標區海域，基本上是毫無施展空間亦無用武之地。

其次更要提醒，掃雷獵雷作業必須奠基於完善戰場經營，任務目標區海域各項水文資料更是必須充分完備。除基本航海圖、潮汐表與航行指南外，更必須獲得諸如海底地形圖與沈船圖等重要機密情報；當然所有可能引發偵雷裝備錯誤警報之水下人工建物與設施，其中包括海底管道與纜線在內，亦必須充分掌握完整詳細資訊。若是缺乏前述情報與資訊，就貿然要求獵雷艦艇前往作業，這不就是要求艦船駛入未知海域，拿艦艇官兵身家性命開玩笑嗎？

再者就要不客氣指出，若要執行偵雷、獵雷與清掃作業，總是要知道目標基本特性與性能諸元。假若連可能產生威脅水雷種類與性能都毫無所知，獵雷艦毫無辦法適切設定其艦上所配備水下遙控偵雷裝備各項基本操作參數，此時若還要堅持硬幹，獵雷艦艇被迫施放反水雷水下遙控偵雷裝備，基本上就是以瞎子摸象模式，埋頭硬闖少林寺木人巷，最後必然會被搞到鼻青臉腫無功而返。

吾人不妨捫心自問，究竟國軍對於伊朗可能佈設於荷莫茲海峽之水雷種類與性能，手中握有多少情報？其可信度與可靠度有多高？海軍水雷艦艇是否曾經針對此等威脅，實施過相關任務訓練。硬要海軍在毫無準備亦無基本情報狀況下，派遣掃雷兵力前往荷莫茲海峽助陣，確實是嚴重脫離現實。

最後必須強調，聲稱伊朗在荷莫茲海峽佈設水雷，都是西方媒體發動宣傳攻勢所提出指控，可是到目前為止，並沒有任何過往商船或是軍事艦艇發生觸雷爆炸產生損傷事件，同時亦無任何跡象足以證明，在荷莫茲海峽確實已經發現水雷現身。

此時對著遙遠中東無法確認威脅，就探詢派遣獵雷兵力前往助陣可能性，假若真是糊里糊塗地衝鋒上陣，這豈不就是冒進與妄動嗎？而且川普在對著盟友點名喊話時，更是完全沒有提到台灣，此時妄想對號入座，到底是自作多情還是異想天開呢？