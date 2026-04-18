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賴總統視導步訓部：靠實力才能真正和平

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄報導
賴清德總統昨前往陸軍步兵訓練指揮部視導，並與基層官兵一同用餐，展現對國軍弟兄的高度關懷與支持。記者劉學聖／攝影
賴清德總統昨前往陸軍步兵訓練指揮部視導，並與基層官兵一同用餐，展現對國軍弟兄的高度關懷與支持。記者劉學聖／攝影

賴清德總統昨天南下高雄視導陸軍步兵訓練指揮部，總統強調，推動國防特別預算是打造台灣之盾的關鍵投資，「我們堅持通過不打折扣的國防預算，唯有靠實力，才能獲得真正的和平」。

賴總統上任後，昨首度以三軍統帥身分視導步訓部，中午頒發加菜金，與國軍一百七十六名弟兄共進午餐。

總統致詞表示，身為三軍統帥，深知國軍除第一線國防任務，更須重視背後的長期訓練，須給予國軍弟兄姊妹最強大的支持，這就是為何政府堅定推動國防預算與各項國防建設，「我們堅持通過不打折扣的預算，這是我們守護民主自由、支持國軍官兵最實質的行動」。

總統表示，「我們都愛好和平，但唯有靠實力才能獲得真正的和平」，政府持續推動國防建設，也是向國際社會傳遞明確的訊號，「台灣不求戰，但我們有決心、有能力、有意願保衛自己，守護和平，捍衛主權」。

面對區域安全挑戰，他表示，要透過特別預算，加速籌建高機動性、高精準度武器，強化步兵部隊應對現代戰場能力。他勉勵官兵持續精進，唯有持續準備，才能嚇阻威脅，備戰來應戰，能戰來止戰，從而達到真正和平，並強調「因為只要有國軍在，台灣的安全就在」。

賴總統說，此行參觀訓練設施，無論是經過訓練方機或在模型館觀看輪型甲車的模擬訓練，及看到陸軍完全由自己編寫的主題箱教材，都讓他對國軍精實訓練及官士兵的努力留下深刻印象。

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