藍委談特別軍購：美方發價書是審查重要依據

美國參議院四名跨黨派議員致函立法院朝野立委，表示華府未來數周內將核准對台軍售案，呼籲台灣應盡速通過軍購特別條例。國民黨立委牛煦庭強調，美方是否提供發價書，是國民黨團評估重要依據；民進黨立委陳冠廷指，朝野關鍵分歧在於商購與委製，盼下周一國防部專報後，立法院院長韓國瑜再度召集朝野協商時，能凝聚更多共識。

牛煦庭表示，國民黨團在意的是美方發價書是否送達，是他們審查軍購條例版本重要依據。韓國瑜下周會再召集朝野協商，同時國防部也會再開一次專報，屆時就依規定審查。至於收到美方來函，他則以善意的角度看待，因為大家都是要解決問題，而非讓僵局持續，美方有如此承諾、善意，對推動軍購條例是有正面幫助的。

國民黨團大會昨針對軍購條例交換意見，國民黨立委徐巧芯說，黨團大會沒有針對軍購細節討論，黨團還需一些時間；國民黨團總召傅崐萁僅回應「還在討論」。

陳冠廷表示，朝野關鍵分歧在於商購與委製，他理解在野黨希望將相關部分回歸年度預算處理的考量，但年度預算一年一編，廠商看不到穩定訂單，產線難以擴充、研發投入也受限，最終將導致委製能力無法壯大，連美國參議員都已清楚看見方向，台灣自身更不應忽視這項警訊。

陳冠廷指出，下周一國防部將進行機密專題報告，完整說明商購與委製的實際用途，他期待報告結束後，韓國瑜再度召集朝野協商時，能凝聚更多共識，盡快通過國防特別條例。他呼籲在野黨領袖在協商前仔細審視條文內容，並傾聽國際夥伴對台灣自主生產能力的期待。