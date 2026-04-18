美議員預期…數周內公布新軍售案

美國多位聯邦參議員近日寫信給台灣立法院，要求通過國防特別預算，指該預算不只是針對美國對台軍售，也加速台灣生產不對稱作戰能力；參議員也預期對台軍售會在接下來的數周公布。

美國參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）和共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）日前率團訪問台灣，成員包括共和黨的提里斯（Thom Tillis）及民主黨的羅森（Jacky Rosen）。

參院外交委員會十六日指出，四位參議員聯名寫信給立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨立委陳冠廷、國民黨立委牛煦庭、民眾黨立委王安祥；信中指出，在訪問台灣之後，他們更相信台灣必須投資關鍵能力來嚇阻來自中國的侵犯。

四位參議員在信中表示，在他們與立法院、賴清德總統和其國安團隊的討論中，他們不斷聽到台灣希望美方能履行承諾，包括對台出售關鍵防禦武器，內容包含反無人機裝備、一套整合式作戰指揮系統，以及中程彈藥來強化台灣的空中防衛。

參議員指出，美國國會完全致力於將關鍵防衛能力準時交付台灣，並預期準備給台灣的軍售將會在接下來的數周公布。

參議員也在信中呼籲說，希望立法院通過國防特別預算，指該預算不只是對美軍事採購，也加速台灣生產不對稱作戰能力，並指出，烏克蘭和伊朗的衝突證明現代戰場需要低成本和動態的系統，稱這也是台灣國家中山科學研究院正致力於的項目。

參議員說，北京正在測試其海峽軍事侵略和單邊政治攻勢的極限，台灣這時候投資源自於在地生產的長期嚇阻，將傳遞更強烈的訊號來展現台灣的決心。