展現立場…日艦穿台海 高市早苗上台首次

日本首相高市早苗去年十一月涉台言論，引起東京與北京外交爭議，讀賣新聞等日媒昨天報導，日本海上自衛隊護衛艦「雷號」於十七日穿越台灣海峽，前往南海參加美國與菲律賓的聯合軍事演習，這是高市早苗政府上台以來首次有日艦通過台海。大陸外交部批評，日方此舉「是錯上加錯」，再次敦促日方切實反思改錯，懸崖勒馬，「不要在錯誤道路上愈走愈遠」。

讀賣新聞報導，去年十月兼任自民黨總裁的高市早苗出任首相，她於十一月在日本眾議院預算委員會對「台灣有事」的答詢，引起中國反彈，這次自衛隊艦艇通過台灣海峽，也代表高市政府在持續尋求和中國大陸對話改善雙邊關係同時，在展現國際法「航行自由」的立場上也不動搖。

我國防部表示，針對台灣周邊海、空動態，均能有效掌握，對個案細節沒有評論。

資料顯示，海自船艦通過台海至今共四次，二○二四年九月廿五日，日本海上自衛隊護衛艦「漣號」成為自衛隊成立以來，首次穿越台海的日艦，同行的還有紐澳軍艦。隔年二月五日，護衛艦「秋月號」由北向南穿越台海，這是日艦首次「單獨」通過台海；同年六月，「高波號」第三次通過台海。

中共解放軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，四月十七日四時○二分至十七時五十分，日本「雷號」護衛艦過航台灣海峽，向台獨分裂勢力傳遞錯誤信號，解放軍海空兵力全程跟監警戒，實施有效規制管控。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

大陸外交部發言人郭嘉昆警告，高市早苗發表涉台錯誤言論，已給中日關係帶來嚴重衝擊。日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽耀武揚威、蓄意挑釁，「是錯上加錯」。此舉「嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全」。再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀。

郭嘉昆說，大陸對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。另就大陸駐日使館遭自衛隊員闖入、並有恐嚇信等情況，郭表示，如果對此類案件輕描淡寫，甚至轉移視線，只會從惡如崩，產生更為嚴重的後果，「新型軍國主義」成勢為患，也將威脅地區和平穩定。

大陸國防部發言人張曉剛說，日本自衛隊艦艇在台灣海峽興風作浪，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，這只會激起中國人民更大的義憤，更加堅定反擊日方玩火挑釁的決心意志，敦促日方迷途知返，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神。

另外，日本共同社昨天報導，大陸對東海與黃海上空五處空域發布警告民航飛機可能面臨危險的航行通告，為期四十天。大陸未公布具體事由。有觀點認為，此舉暗示將實施軍事演習，意在牽制日本。