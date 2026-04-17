日艦通過台海南下參與日菲軍演…國防部：掌握台海動態 不評論個案

日本海上自衛隊護衛艦「雷」今天通過台灣海峽，是去年11月日本首相高市早苗就「台灣有事」國會答詢引發中國反彈後，海自艦艇首次再度穿越該水域。對於日艦的行動，國防部晚間表示，國軍運用聯合情監偵手段，針對台灣周邊海、空動態，均能有效掌握，對個案細節沒有評論。

中國大陸今天披露有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。大陸外交部發言人郭嘉昆稱，中方軍隊已「依法依規處置」，並形容日方舉動是「錯上加錯」，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀」，中方對此堅決反對，已提出強烈抗議。

根據日媒報導，這是海上自衛隊艦艇第4次通過台灣海峽，前3次分別在2024年9月、2025年2月及同年6月。與過去數月一次的節奏相比，這次間隔約10個月。

護衛艦「雷」舷號DD-107，預估此次南下為參加4月20日將展開的日菲「肩並肩26」聯合軍演，同時納編參演的日本海上自衛隊艦等，還包括準航艦規格的直升機護衛艦「伊勢」以及兩棲登陸艦「下北」，陸海空及後勤自衛隊達1400多人。

中華戰略學會資深研究員張競指出，日艦「雷」穿越台灣海峽全程未開啟「船位自動識別與傳報系統」(AIS)，但卻全程開啟OPS-28水面搜索與導航雷達。日艦在進入台灣海峽前，共軍並未派機實施偵照，但日艦在穿越宮古海峽進入東海後，已遭共艦跟監；進入台灣海峽後，共機實施抵近偵察確認該艦後，即透過環球時報記者在外交部記者會提問，搶先表達政治立場，先將事件定調。

此外，解放軍東部戰區在確認日艦駛離台灣海峽後，再發佈官方聲明。由前述發言狀況可確認外艦在大陸周邊活動，係由解放軍發言體系負責對外發表官方聲明。至於大陸外交部發言人郭嘉昆說明的用字遣詞，應該是出自亞洲司幕僚手筆，並不太像是條法司或是邊海司之敘事論述風格。

張競表示，就目前日本自衛隊統合幕僚監部對外公佈資訊顯示，自衛隊參加演習部隊將參與海上多國艦艇聯合編隊操演、兩棲作戰、反登陸射擊、反艦作戰、綜合防空與反導彈、網路攻擊與反制、戰場救傷與綜合醫療以及跑道作戰損傷緊急修復等演練課目。張競說，此次是日本自衛隊首度至境外透過跨國聯合軍事演習，演練具備兵力投射攻勢作為本質之兩棲作戰，就軍事戰略與政治意涵來說，具有高度象徵意義。

另一方面，日方此次也將派遣88式陸基反艦飛彈前往菲律賓參演，武力投射的意味也備受矚目。