王定宇曝國艦國造2028發包不出去 卓榮泰允檢討提解決方案

國艦國造是我國目前重要政策之一，不過民進黨立委王定宇今在院會質詢時透露，台灣造船業成本比別人貴，預計2027年底、2028年將會出現嚴重的艦造缺口，因為造船量能不夠。經濟部長龔明鑫也證實此狀況。行政院長卓榮泰則說，國艦國造一定會持續下去，允諾會檢討機制，估半年內或年底前提出解決方案或優先順序排程。

立法院院會今繼續施政總質詢，王定宇質詢時表示，造船業對台灣是特殊行業，成本比人家貴，因此採取「國艦國造、公務船自己造」政策，讓國內主要造船業者能維持量能。但根據數據，2027年底、2028年將會出現嚴重的艦造缺口。屆時就算想推動國艦國造，發包可能也發不出去，因為造船量能不夠。

王定宇說，目前的國艦國造專案第一批在2026年結案，之後雖然持續造艦，但台灣三大造船廠，包括台船、中信、龍德的營收高度依賴公部門訂單，比例分別佔60%、85%及 58%。

龔明鑫也說，現在負擔很重沒有錯，至於王定宇提到的產業狀況，龔明鑫也說，「對。」卓榮泰則表示，國內除了國艦國造的海巡與海軍艦艇之外，其實造了很多特殊的艦，包括台船也造很多「原型艦」，這些研究性質的原型艦因為缺乏後續量產，導致廠商無法進行後續的市場開發，但三大航運公司還是在國外造艦，代表量能不夠。

王定宇指出，台灣造船業成本壓不下來，主因有二，包括鋼板成本脫鉤，國際鋼價因中國減產回落，每噸約481美元，但台灣鋼價卻結構性脫鉤，每噸高達1062美元，貴一倍以上。其次則是關鍵裝備依賴，重要裝備儀器仍由國外廠商控制，國內廠房有點像「廉價組裝廠」，恐導致2028年將面臨預算編了卻沒人能接單的窘境。

王定宇也舉例各國，相比他國如中國、韓國、日本等，台灣缺乏直接造船補貼、賦稅優惠、研發補貼或設備補貼。此外，其他國家多設有統籌單位來調度資源、分配優先順序，確保最重要的艦艇先行建造，而非讓廠商自由選擇易造、好驗收的項目。

對於王定宇問及經濟部有無討論過相關補貼，龔明鑫表示，會回去研擬看看是否有相關研發計畫，研發是有可以補貼的。

卓榮泰則搓，國艦國造政策跟做法一定會持續下去，這是國家安全與國防能力問題，在量能足夠時如何讓國內其他航商也能回到國內，這是一個「大市場」的概念，並承諾會檢討此機制，期盼半年內或年底前提出解決方案或優先順序排程。