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美跨黨參議員致函籲過軍購 陳冠廷：在野應正視商購、委製戰略意義

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／陳冠廷辦公室提供
民進黨立委陳冠廷。圖／陳冠廷辦公室提供

民進黨立法委員陳冠廷今天表示，美國聯邦參議院跨黨派參議員日前聯名致函立法院，明確支持台灣投資本土國防產能，這項訊號與行政院版國防特別條例方向一致，他呼籲在野黨正視商購與委製的戰略意義，共同加速條例審議。

陳冠廷指出，美國聯邦參議院外交委員會首席成員夏欣，連同柯爾蒂斯、羅森、提利斯等三位跨黨派參議員，日前聯名致函立法院院長、副院長及朝野三黨代表，信中明確指出「此刻沒有什麼比台灣投資根植於本土生產的長期嚇阻，更能展現決心」。陳冠廷表示，這封信代表美國國會跨黨派對台灣發出的明確訊號，美方期待台灣不僅採購美國武器，更同步強化本土產能。

陳冠廷說，烏克蘭戰爭與美伊衝突已經證明，現代戰場所需的正是中科院目前所開發的低成本、具動態反應能力的系統，以及能夠源源不斷本土製造的無人載具，這些能力的建立與商購、委製密不可分。

陳冠廷表示，朝野關鍵分歧在於商購與委製，他理解在野黨希望將相關部分回歸年度預算處理的考量，但年度預算一年一編，廠商看不到穩定訂單，產線難以擴充、研發投入受限，最終將導致委製能力無法壯大，連美國參議員都已清楚看見方向，台灣自身更不應忽視這項警訊。

陳冠廷指出，下週一國防部將進行機密專題報告，完整說明商購與委製的實際用途，他期待報告結束後，立法院院長韓國瑜再度召集朝野協商時，能夠凝聚更多共識，盡快通過國防特別條例。他也呼籲在野黨領袖在協商前仔細審視條文內容，並傾聽國際夥伴對台灣自主生產能力的期待。

陳冠廷說，朝野必須在衝突中尋求平衡，在尋求平衡中找到進步的機會，時間不等人，國防特別條例的通過，將為台灣的長期嚇阻奠定堅實基礎。

美國 行政院 國防部

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