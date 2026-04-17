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總統視導步訓部 重申加速通過軍購預算備戰以止戰

中央社／ 高雄17日電

總統賴清德今天上午前往陸軍步訓部視導，他致詞時重申國防特別預算重要性，堅持不打折扣，應儘速通過以籌編高機動武器。盼透過「備戰來避戰，能戰來止戰」達到真正的和平。

賴總統上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，前往陸軍步兵訓練指揮部金湯營區視導慰勉，並頒發加菜金。總統除實地了解訓練班隊狀況、觀看輪型甲車模擬訓練，也檢視陸軍自編狙擊槍教材等。

在餐會前，總統致詞時表示，稍早前往空軍飛行訓練指揮部、國軍空勤人員求生訓練中心，實地了解國軍如何在模擬逼真情境臨危不亂。身為三軍統帥，深知國軍除了第一線國防任務，更需要重視背後的長期訓練。然而光是只有鬥志是不夠的，也必須給予國軍弟兄姐妹最強而有力的支持。

總統強調，這就是為什麼政府必須堅定推動國防特別預算、各項國防建設。政府堅持不打折扣，堅持應該儘速通過。這筆預算經過專業的研究、討論，在台灣經濟逐年成長之下，是絕對值得也絕對可負擔的經費。它更是守護民主自由、打造台灣之盾、支持國軍官士兵的實質投資。

總統說，面對持續複雜區域情勢，要透過特別預算，加速籌編各高機動性、高精準度武器。對於步兵部隊而言，這些裝備可以讓大家更能有效因應現代化戰場的挑戰。

總統指出，大家都希望和平，大家也都知道唯有靠實力才能夠獲得真正的和平。政府推動國防特別預算，進行各項國防建設，也是要向國際社會傳遞明確訊號。台灣有決心、有能力、有意願保衛自己，守護和平，捍衛主權。唯有持續準備，才能夠嚇阻威脅；透過備戰來避戰，能戰來止戰，從而達到真正的和平。

最後賴總統也勉勵大家繼續秉持步校精神，精進戰技，與時俱進，持續邁向新訓練、新思維、新裝備、新科技目標，讓全體國人安心、放心，因為只要有國軍在，台灣的安全就在。大家繼續一起努力，捍衛國家安全，守護民主自由，保護全體人民生命財產安全。

國安會 陸軍 國軍

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