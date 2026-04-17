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首艘還在海測就談7艘？馬文君質疑潛艦計畫「未完成先加碼」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君認為潛艦上小缺失，都可能成為大問題，攸關海軍官士兵的性命安危，馬虎不得。圖／立委馬文君提供
馬文君認為潛艦上小缺失，都可能成為大問題，攸關海軍官士兵的性命安危，馬虎不得。圖／立委馬文君提供

國防部長顧立雄日前表示，首艘國造潛艦「海鯤號」海上測試進度順利，將依原定節奏推進，並稱後續艦潛在商源已掌握，待海測完成即可動支預算。不過，立委馬文君質疑首艦進度一再延宕，要求國防部應優先確保測試品質與安全，再談後續計畫。

馬文君指出，「海鯤號」原訂去年底交艦，因技術問題多次延後，目前仍在海測階段，年底能否順利交艦仍有變數。在時程已延誤情況下，國防部更應確實完成各項測試，包括下潛測試與戰鬥系統驗證，避免為趕進度而影響整體安全與戰力。

馬文君說，賴清德總統進入海鯤號潛艦內部參觀，被她發現鋼板凹凸不平、鉚釘未栓、管線疑似有水漬等一併檢討，畢竟這些小缺失，都可能成為未來潛艦運作的大問題，關乎的可是海軍官士兵的性命安危，馬虎不得。

對於國防部規畫後續7艘潛艦建造計畫，總經費達2840億元、期程至2038年，馬文君也提出質疑。她指出，建造期程長達十餘年，未來潛艦性能與戰力是否仍能因應現代戰場與印太區域局勢變化，國防部在宣稱已掌握商源之際，仍應審慎評估。

馬文君強調，國造潛艦計畫投入約500億元打造首艦，社會普遍支持，但前提是必須確保品質與安全無虞。她呼籲，在首艦尚未完成驗證前，國防部不宜過於樂觀推進後續艦計畫，應以更嚴謹態度檢視各項關鍵環節，確保國防投資發揮實質戰力。

賴清德 顧立雄 馬文君

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