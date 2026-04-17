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影／賴總統和陸軍步訓部176官兵共進午餐 便當菜色曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影
賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影

賴清德總統和國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將今天上午11時南下高雄陸軍步兵指揮部勗勉官兵，並參觀模訓館，隨後和176名官兵共進午餐；總統用餐菜色曝光，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。

賴清德總今天上午和國防部長顧立雄到陸軍步兵指揮部勗勉官兵，上午近11時抵達後，一行人先參觀模訓館，此行程未開放媒體隨行採訪。

賴清德總統參觀模訓館同一時間，176名官兵提早到餐廳等候，由於參觀行程延誤，官兵等候近1小時，讓媒體能及時捕捉便當菜色。

賴清德總統和官兵共進午餐，便當盒上方裝了3樣蔬菜、一根滷雞腿，第二層則是白飯，飯裡還有一片魚片，另外搭配一瓶果汁，飯後甜點則是香蕉造型的蛋糕。

賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐。記者石秀華／攝影
賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐。記者石秀華／攝影

賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影
賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影

賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影
賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影

賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影
賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影

賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影
賴清德總統今天中午和陸軍步兵訓練指揮部176名官兵一起用餐，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。記者石秀華／攝影

便當 陸軍 賴清德

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