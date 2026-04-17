影／賴總統和陸軍步訓部176官兵共進午餐 便當菜色曝光

美國參議院4名跨黨派議員致函立法院，表示華府未來數周內將核准對台軍售案，呼籲台灣應儘速通過軍購特別條例。國民黨立委牛煦庭今受訪說，他是用非常善意角度解讀，因到最後都是要解決問題，而不是讓僵局持續，並強調美方是否提供發價書是國民黨團評估重要依據。

2026-04-17 12:34