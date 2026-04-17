快訊

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／賴總統視導陸軍步訓部勗勉176官兵 靠實力才能獲得真正和平

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導
賴總統今天上午近12時在國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修陪同下，前往高雄陸軍步兵訓練指揮部勗國軍弟兄，隨後與176名官兵一同用餐，餐敘氣氛輕鬆。記者石秀華／攝影
賴總統今天上午近12時在國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修陪同下，前往高雄陸軍步兵訓練指揮部勗國軍弟兄，隨後與176名官兵一同用餐，餐敘氣氛輕鬆。記者石秀華／攝影

賴清德總統今天南下高雄視導陸軍步兵訓練指揮部，他強調，唯有靠實力才能夠獲得真正的和平，並表示推動國防特別預算是「打造台灣之盾」的關鍵投資。

賴總統今天上午近12時在國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修陪同下，前往高雄陸軍步兵訓練指揮部勗國軍弟兄，並參觀模擬訓練館。隨後與176名官兵一同用餐，現場提供3菜、滷雞腿、魚片、果汁及香蕉造型蛋糕，餐敘氣氛輕鬆。

賴總統致詞表示，金湯園區步訓部也就是改制前的步校，是國軍訓練步兵的搖籃。而步兵一直是國防扎實的靠山，也是所有防衛任務不可或缺的基石。

他提到稍早參觀訓練設施，無論是經過訓練方機，或在模型館觀看輪型甲車的模擬訓練，及看到陸軍完全由自己編寫的主題箱教材，都讓我對國軍精實的訓練及各位官士兵的努力留下深厚的印象。他代表國人向官兵致謝，說一聲「辛苦了，謝謝各位的付出與辛勞。」

針對整體國防政策，賴總統強調後勤與訓練的重要性，他說身為三軍統帥，深知國軍除了第一線的國防任務，更需要重視背後的長期訓練。「然而何況是只有鬥志是不夠的，我們必須給予國軍弟兄姊妹最強而有力的支援。」

「各項國防建設我們堅持不打折扣」，他並稱，在經濟成長下，是絕對值得，也絕對有負擔的機會，更是守護民主自由、打造台灣之盾、支援國軍官士兵的實質投資。

面對區域安全挑戰，他表示，要透過特別預算，加速籌建各高機動性、高精準度的武器，強化步兵部隊應對現代戰場的能力。

談及和平與安全，他說，「我們都希望和平，而我們也都知道，唯有靠實力才能夠獲得真正的和平。」並指出此舉也是向國際社會傳遞訊號，「台灣有決心、有能力、有意願保衛自己，守護和平，捍衛主權。」

他勉勵官兵持續精進，「唯有我們持續準備，才能夠嚇阻威脅，透過備戰來應戰，能戰來止戰，從而達到真正的和平」，並強調「因為只要有國軍在，台灣的安全就在」，盼全體官兵持續守護國家安全與民主自由。

總統賴清德今天南下高雄視導陸軍步兵訓練指揮部，他強調「唯有靠實力才能夠獲得真正的和平」。記者石秀華／攝影
總統賴清德今天南下高雄視導陸軍步兵訓練指揮部，他強調「唯有靠實力才能夠獲得真正的和平」。記者石秀華／攝影

賴總統今天上午近12時在國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修陪同下，前往高雄陸軍步兵訓練指揮部勗國軍弟兄，隨後與176名官兵一同用餐，餐敘氣氛輕鬆。記者石秀華／攝影
賴總統今天上午近12時在國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修陪同下，前往高雄陸軍步兵訓練指揮部勗國軍弟兄，隨後與176名官兵一同用餐，餐敘氣氛輕鬆。記者石秀華／攝影

賴總統今天上午近12時在國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修陪同下，前往高雄陸軍步兵訓練指揮部勗國軍弟兄，隨後與176名官兵一同用餐，餐敘氣氛輕鬆。記者石秀華／攝影
賴總統今天上午近12時在國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修陪同下，前往高雄陸軍步兵訓練指揮部勗國軍弟兄，隨後與176名官兵一同用餐，餐敘氣氛輕鬆。記者石秀華／攝影

賴清德 陸軍 國軍

延伸閱讀

日退將肯定台灣推全社會防衛韌性 值得日本借鏡

空軍啟動C-130H全台演練 21日起展開戰時與救災補給訓練

美國會將審川普1.5兆美元國防預算 軍方強調共軍對台威脅

副總統：和平靠實力 提高國防支出確保台海和平

相關新聞

首艘還在海測就談7艘？馬文君質疑潛艦計畫「未完成先加碼」

國防部長顧立雄日前表示，首艘國造潛艦「海鯤號」海上測試進度順利，將依原定節奏推進，並稱後續艦潛在商源已掌握，待海測完成即可動支預算。不過，立委馬文君質疑首艦進度一再延宕，要求國防部應優先確保測試品質與安全，再談後續計畫。

影／賴總統和陸軍步訓部176官兵共進午餐 便當菜色曝光

賴清德總統和國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將今天上午11時南下高雄陸軍步兵指揮部勗勉官兵，並參觀模訓館，隨後和176名官兵共進午餐；總統用餐菜色曝光，便當盒裡裝3菜、滷雞腿、魚片，搭配果汁和香蕉造型蛋糕。

影／賴總統視導陸軍步訓部勗勉176官兵 靠實力才能獲得真正和平

賴清德總統今天南下高雄視導陸軍步兵訓練指揮部，他強調，唯有靠實力才能夠獲得真正的和平，並表示推動國防特別預算是「打造台灣之盾」的關鍵投資。

美參議員致函籲過軍購條例 牛煦庭：藍在意美方發價書是否送達

美國參議院4名跨黨派議員致函立法院，表示華府未來數周內將核准對台軍售案，呼籲台灣應儘速通過軍購特別條例。國民黨立委牛煦庭今受訪說，他是用非常善意角度解讀，因到最後都是要解決問題，而不是讓僵局持續，並強調美方是否提供發價書是國民黨團評估重要依據。

陸軍軍官改兵科求發展 細數名將轉換有何有眉角？

以往，轉兵科是軍官在原兵科發展受限，國軍聯合兵種旅成立後，軍官改換兵科已是日常？例如，陸軍M1A2T戰車部隊上尉戰車連長孫韜奇，原是步兵，現在是裝甲連長。 更早期，陸軍二級上將陳鎮湘軍校畢業時是工兵科，後改掛步科。蔣仲苓1940年黃埔軍校16期通信科畢業，改掛步科，一路晉升總司令、國防部長。他們又為何、如何轉兵科？

促立院通過國防特別預算 美參議員：預期今年公布新對台軍售

美國多位聯邦參議員16日寫信給台灣立法院，要求通過國防特別預算，指該預算不只是針對美國對台軍售，也加速台灣生產不對稱作戰能力；參議員也預期對台軍售會在接下來的數周公布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。