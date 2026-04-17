影／賴總統視導陸軍步訓部勗勉176官兵 靠實力才能獲得真正和平

賴清德總統今天南下高雄視導陸軍步兵訓練指揮部，他強調，唯有靠實力才能夠獲得真正的和平，並表示推動國防特別預算是「打造台灣之盾」的關鍵投資。

賴總統今天上午近12時在國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修陪同下，前往高雄陸軍步兵訓練指揮部勗國軍弟兄，並參觀模擬訓練館。隨後與176名官兵一同用餐，現場提供3菜、滷雞腿、魚片、果汁及香蕉造型蛋糕，餐敘氣氛輕鬆。

賴總統致詞表示，金湯園區步訓部也就是改制前的步校，是國軍訓練步兵的搖籃。而步兵一直是國防扎實的靠山，也是所有防衛任務不可或缺的基石。

他提到稍早參觀訓練設施，無論是經過訓練方機，或在模型館觀看輪型甲車的模擬訓練，及看到陸軍完全由自己編寫的主題箱教材，都讓我對國軍精實的訓練及各位官士兵的努力留下深厚的印象。他代表國人向官兵致謝，說一聲「辛苦了，謝謝各位的付出與辛勞。」

針對整體國防政策，賴總統強調後勤與訓練的重要性，他說身為三軍統帥，深知國軍除了第一線的國防任務，更需要重視背後的長期訓練。「然而何況是只有鬥志是不夠的，我們必須給予國軍弟兄姊妹最強而有力的支援。」

「各項國防建設我們堅持不打折扣」，他並稱，在經濟成長下，是絕對值得，也絕對有負擔的機會，更是守護民主自由、打造台灣之盾、支援國軍官士兵的實質投資。

面對區域安全挑戰，他表示，要透過特別預算，加速籌建各高機動性、高精準度的武器，強化步兵部隊應對現代戰場的能力。

談及和平與安全，他說，「我們都希望和平，而我們也都知道，唯有靠實力才能夠獲得真正的和平。」並指出此舉也是向國際社會傳遞訊號，「台灣有決心、有能力、有意願保衛自己，守護和平，捍衛主權。」

他勉勵官兵持續精進，「唯有我們持續準備，才能夠嚇阻威脅，透過備戰來應戰，能戰來止戰，從而達到真正的和平」，並強調「因為只要有國軍在，台灣的安全就在」，盼全體官兵持續守護國家安全與民主自由。

總統賴清德今天南下高雄視導陸軍步兵訓練指揮部，他強調「唯有靠實力才能夠獲得真正的和平」。記者石秀華／攝影

賴總統今天上午近12時在國防部長顧立雄及陸軍司令呂坤修陪同下，前往高雄陸軍步兵訓練指揮部勗國軍弟兄，隨後與176名官兵一同用餐，餐敘氣氛輕鬆。記者石秀華／攝影