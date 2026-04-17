美參議員致函籲過軍購條例 牛煦庭：藍在意美方發價書是否送達

美國參議院4名跨黨派議員致函立法院，表示華府未來數周內將核准對台軍售案，呼籲台灣應儘速通過軍購特別條例。國民黨立委牛煦庭今受訪說，他是用非常善意角度解讀，因到最後都是要解決問題，而不是讓僵局持續，並強調美方是否提供發價書是國民黨團評估重要依據。

美國聯邦參院外委會今公布，4名議員聯名致函給立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨立委陳冠廷、國民黨立委牛煦庭及民眾黨立委王安祥的內容，希望台灣朝野盡速通過軍購特別條例，同時承諾會在國會即時推動向台灣交付軍備，並於數周內批准對台軍售。

牛煦庭今回應說，國民黨團在意的是美方發價書是否送達，也是他們審查軍購條例版本重要依據，所以收到回函，他是用非常善意的角度來期待，因為大家到了最後都是要解決問題，而不是讓僵局持續。此外，韓國瑜下周會再召集朝野協商，同時國防部也會再開一次專報，就依規定審查，美方有這樣的一個承諾也好、善意也好，對推動軍購條例會是正面幫助。

至於美國在台協會（AIT）處長谷立言15日與國民黨前主席朱立倫會面，討論美國對韌性、安全且具連結性的台灣之長久支持，媒體詢問美方是否有另外盤算？

牛煦庭不認為是另有盤算，這次軍購特別條例審查，社會分歧非常大就會影響審查進度。國民黨作為最大在野黨，相信一定是美方需要多溝通的對象，這一段時間美方非常積極，不會只針對朱立倫，包括鄭麗文、韓國瑜、傅崐萁，及外委會立委一直都是在對話狀態。

牛煦庭強調，面對軍購這件事情，國民黨是在野黨的角色，會在國家安全的推動和財政把關上取得平衡，而多加溝通讓資訊更透明，才會有助於這個條例的推動。反之，如果只是用政治角度或意識形態操作分裂，只會讓軍購條例的審查困難重重，相信回到協商程序後，大家可以回到事理，三黨如何達成共識，希望大家拿出智慧。

國民黨立委徐巧芯說，黨團大會沒有針對軍購有細節上討論，她認為黨團還需要一段時間；國民黨團總召傅崐萁僅回應，還在討論。