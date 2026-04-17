美議員公布致函立院內容 相信朝野將達成軍購共識

美國聯邦參議院外交委員會今天公布4位議員聯名致函立法院長韓國瑜與各政黨立委，希望立院通過軍購特別條例的內容。信函強調，相信台灣各黨派高層將迅速達成共識，也預期美方未來幾週將公布新一批軍售。

早前訪台的參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、民主黨籍的羅森（JackyRosen）、共和黨籍的提里斯（Thom Tillis）與匡希恆（John Curtis），今天公布日前聯名致信立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨立委陳冠廷、國民黨立委牛煦庭及民眾黨立委王安祥的內容，希望台灣朝野盡速通過軍購特別條例。

信函寫道，「訪問台北及前往東京和首爾後，我們更確信台灣必須投資關鍵戰力，以嚇阻中華人民共和國有恃無恐的侵略。我們相信，台北各黨派領導者將迅速達成共識，引導台灣走上維護自由、避免衝突、反映絕大多數民眾意願的道路。」

內容指出，「在與立院、賴總統及其國安團隊會談中，我們也注意到華府的長期要求：美國履行承諾，當中包括即將正式通知國會對台出售的重要防禦性武器。反無人機資源、整合作戰指揮系統及增強台灣空防的中程裝備都在其中。美國國會全面致力推動即時向台灣交付關鍵戰力（裝備），預計進行中的軍售將在未來幾週公布。」

信函指出，「我們主張在去年12月宣布的110億美元對台軍售基礎上繼續擴大規模，同時訴求立法院批准補充性國防預算，這不僅使用於對美採購裝備，也用於加速不對稱戰力的本地裝備生產。」

信函中也提到，烏克蘭和伊朗戰事證明，現代戰爭需要台灣中科院正在研發的低成本、機動性系統。北京在台海測試侵略行動及單邊政治接觸可達成的極限目標。沒有什麼比台灣投資本地產製、長期嚇阻力量的裝備更能展現決心。

信函指出，美國與台灣人民的夥伴關係仍堅如磐石，在共同民主價值、深切經濟連結及對印太地區和平穩定承諾之上。美國國會將繼續積極守護和盡責推動雙方夥伴關係，捍衛台灣免於北京不間斷的脅迫。