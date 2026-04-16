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路透：美議員致函立委 稱華府數週內批准對台軍售

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

路透社報導，美國跨黨派參議員14日致函台灣立法委員指出，美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案，信件內容敦促在中國壓力之下，台灣應加快軍購特別條例立法工作。

報導指出，這封信在美國總統川普計劃於5月14日至15日訪問中國之前發出。由於川普致力於與中國國家主席習近平達成有利的貿易協議，在美國和台灣都已經出現華府對民主台灣的軍事支持恐因而縮減之疑慮。

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）在路透社看到的信函中寫道：「美國國會堅定承諾，會及時對台灣交付關鍵能力，我們預期待定的軍售案將於未來數週內對外宣布。」

內華達州民主黨籍參議員羅森（Jacky Rosen）、北卡羅來納州共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、猶他州共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）也簽署這封信。

參議員們於14日致函中國國民黨籍立法院長韓國瑜及台灣其他政黨的立法院黨團高層。

台灣總統賴清德去年提出為期8年400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算以抗衡中國，但遭到國民黨為首在野陣營阻撓，推動金額規模縮減的國民黨版提案。

美國國會議員多次敦促台灣立法院推進國防支出，這封信內容重申「不僅採購美國裝備，同時加快不對稱戰力國內生產」的重要性。

習近平2月告訴川普，對台軍售議題必須「謹慎」處理，預計習近平於川普訪問中國期間將在台灣議題上施壓。

不過川普政府去年12月仍宣布總值110億美元的對台大規模軍售案。

路透社3月曾引述多位知情人士說法報導，美國一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交川普批准，可能在他訪問中國後簽署。這項軍售案總值約140億美元，將是歷來規模最大的對台軍售案。

川普原本計劃3月31日至4月2日前往北京會晤習近平，但已經延期至5月中旬。

美國 外交 民主黨

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