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空軍啟動C-130H全台演練 21日起展開戰時與救災補給訓練

中央社／ 台北16日電

為強化戰時及災難期間的物資補給，空軍司令部配合陸軍後勤部，自21日起至6月9日出動C-130H運輸機，於全台及外離島執行空中勘查、物資空投、海上拋擲演練，訓練除日間科目外亦納入夜間演練，藉此磨練官兵全天候補給能量。

為強化戰時後勤運補訓練及天災時道路中斷的物資補給，空軍人士今天表示，4月21日起至6月9日，將出動C-130H運輸機，配合陸軍後勤指揮部執行空中勘查及物資空投等訓練。

根據陸軍提交給交通部航港局的空域管制資料顯示，將於4月21日（屏東昌隆訓場）、22日（台東知本海灘）、23日（澎湖五德營區）、28日（新竹湖口營區）執行空勘訓練，時間均為下午時段。

資料也顯示，5月5日（屏東昌隆訓場、台南機場）、5月12日（台東知本海灘、志航基地）、5月19日（澎湖五德營區）、6月2日（新竹湖口營區）、6月9日（台中清泉崗機場），執行年度例行空投、海上緊急拋擲區、空運著陸等訓練。

值得注意的是，除空勘訓練外，其餘訓練的時間除日間，也包含夜間訓練，藉此強化夜間後勤補給戰力。

為了強化空投能量，根據國防預算書顯示，陸軍司令部斥資新台幣1億9393萬元採購具備衛星定位功能的「精準空投傘具」系統，可透過C-130H運輸機、CH-47契努克運輸直升機執行任務。至於這套系統是否已經抵台，仍待進一步關注。

此系統具陸上、海上全天候全地形空投能力，能精準導航空投補給品至指定空投地點，自主導引裝置具備衛星定位自主操控功能，可隨任務異動轉遞空投補給品著陸位置，除執行國軍協同作戰精準空投任務外，也可執行三軍聯合作戰精準空降空投補給作業、特種作戰任務、地面及海上接戰任務等。

空軍 陸軍

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