政院拍板台灣海洋雷達觀測網 優先補強關鍵戰略海域

海委會今赴行政院會建立國家級「台灣海洋雷達觀測網」，預計在沿海關鍵位置設多種海洋遙測雷達站，並優先補強台灣灘、呂宋海峽及彭佳嶼等關鍵戰略海域；預計至2028年，台灣表面海流監測總面積將大增，達成台澎金馬主要活動海域全天候覆蓋。

行政院長卓榮泰指出，面對地緣政治、船舶航行風險、海難搜救及汙染防治等艱鉅挑戰，需建立完整且精準的國家級「台灣海洋雷達觀測網」，強化海域安全監控與決策支援能力，首要需整合目前分屬各部會的57座海洋雷達，促進資料應用，即時將完整資訊轉化為風險判斷與決策依據。

海委會國家海洋研究院長陳璋玲指出，面對氣候變遷與海域活動頻繁挑戰，積極推動「海域安全監控應變資訊與技術先導計畫」，由海委會與交通部、國科會、國防部等建構「台灣海洋雷達觀測網」，在台灣沿海關鍵位置設置多種類海洋遙測雷達站，全天候監測海面流速、波浪與風場變化，形成一張覆蓋台灣周邊海域的即時監測網絡。

陳璋玲說，相較傳統浮標或船測，遙測雷達觀測範圍更廣，能持續提供穩定且高解析度的海象資料。將逐步填補關鍵海域監測盲區，優先補強「台灣灘」、「呂宋海峽」及「彭佳嶼」等關鍵戰略海域，並強化遊憩熱點水域環境監測，預計至2028年，台灣表面海流監測總面積將從目前15.5萬平方公里大幅提升至21萬平方公里，達成台澎金馬主要活動海域全天候覆蓋。

陳璋玲表示，除了觀測網建置，並持續深化人工智慧（AI）技術，透過AI分析與模式推估，可在海上搜救提升人員落海事件的研判效率，強化救援精準度；另也可即時推估船難油汙擴散範圍，協助決策部署。

陳璋玲說，在遊憩安全上，能強化離岸流辨識與預警能力，降低意外風險；於航行監控上，支援小型目標偵測與動態監視；還可應用於保護海洋環境，透過雷達遙測掌握海面汙染變化趨勢，全面提升海域安全與管理效能。