軍購條例協商進深水區 AIT處長谷立言昨會朱立倫

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商軍購特別條例草案，國民黨前主席朱立倫子弟兵、板橋區市議員參選人鄧凱勛曝，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨會見朱立倫，時機點巧合，格外引發聯想。

朝野黨團昨天就行政院1.25兆版、國民黨團「3800億+N」版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例協商，但目前進度僅在條例名稱達成共識，採用民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

朱立倫日前受邀出席國民黨團餐敘，針對軍購議題表達，民意代表一定能夠做出有智慧的選擇，他相信國民黨立委是有智慧的民意代表，最重要的是順應民意，相信國民黨的立法委員會謙卑地聆聽民意後，做出最好的判斷。

鄧凱勛今在臉書指出，昨天他陪同朱立倫會見美國在台協會（AIT）處長谷立言。在當前區域局勢變動之際，台美之間的溝通與互信更顯重要。無論是安全、經貿、能源，台美不只要持續對話，更要強化合作，共創雙贏。

鄧凱勛說，希望台美關係持續穩健發展、深化互信，共同為區域和平與繁榮努力。未來若有幸進入市議會為新北市民服務，他也會全力推動台美城市、地方議會外交。